محافظ أسوان: افتتاح مسجد نجع العرب بدراو بالجهود الذاتية بتكلفة 4 ملايين جنيه

أعلن محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، افتتاح مسجد نجع العرب بمركز دراو، والذي تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له على مساحة 130م2 ، وبتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، وذلك وسط حضور أهالي المنطقة والمصلين، وكلاً من سيد سعدى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، والشيخ محمود فخر الدين مسئول الثقافة والإرشاد الدين بمديرية أوقاف المحافظة، والشيخ عبدالله عرجون مدير المساجد بالمديرية.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الجمعة، - استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف في فتتاح المزيد من المساجد الجديدة بمختلف المراكز والمدن بما يسهم في توفير أماكن لائقة للمواطنين لأداء الشعائر الدينية، وخدمة أهالي المناطق والقرى، وتعزيز الدور الدعوي والمجتمعي لبيوت الله، فضلاً عن دعم جهود نشر صحيح الدين وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية.

ولفت المحافظ إلى أن هذه الجهود، تعكس حرص الدولة على إعمار بيوت الله، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

وفى سياق آخر، حققت مديرية الشباب والرياضة بأسوان إنجازاً جديداً بفوز ممثليها بثلاثة مناصب في تشكيل اللجان النوعية لدور الانعقاد الثاني لبرلمان طلائع مصر الإلكتروني خلال الإنتخابات التي نفذتها الإدارة المركزية للتعلم المستمر بمشاركة النشء والشباب بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، بما يعكس وعي وتميز أبناء المحافظة من النشء والطلائع.

وذكر المركز الإعلامي للمديرية أن نتائج الانتخابات، أسفرت عن فوز روان عبد الهادي وكيل أول لجنة حقوق الإنسان، وجنى محمد أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، والخضر جلال عضو لجنة القيم.

وقدم المحافظ، التهنئة للطلائع الفائزين والمشاركين، مثمناً جهود قيادات مديرية الشباب والرياضة وإدارات الشباب ومسؤولي البرلمان، إلى جانب الدور الهام لأولياء الأمور باعتبارهم شركاء في دعم أبنائهم وتحفيزهم على التميز، مؤكدا أن هذا الإنجاز، يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم النشء والشباب، وتنمية قدراتهم القيادية والبرلمانية، وإعداد جيل واع يمتلك مهارات الحوار وتحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.