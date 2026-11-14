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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قمة أبيك .. اجتماع ثلاثي يضم قادة روسيا والصين وأمريكا الخميس

البيت الأبيض
البيت الأبيض
محمود نوفل

أفادت الإدارة الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم طرح ملف خفض الترسانات النووية خلال الاجتماع المقرر عقده على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر.

وبحسب تقارير إعلامية ؛ فقد نقلت الإدارة الأمريكية أنها لا تتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الملف عقب المحادثات.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أعلن في 12 نوفمبر التخطيط لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة.

فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الاستعداد لعقد اجتماع ثلاثي يضم الرئيس الصيني شي جين بينغ.

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