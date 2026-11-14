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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استنفار في البيت الأبيض.. شلل الطيران الأمريكي يستدعي وزيري الدفاع والأمن الداخلي

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
ناصر السيد

شهد البيت الأبيض حالة من الاستنفار بعد الأزمة التي ضربت قطاع الطيران الأمريكي، حيث تواجد كل من وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين ووزير الدفاع بيت هيجسيث في الجناح الغربي للبيت الأبيض يوم الجمعة، في الوقت الذي سارع فيه المسؤولون للتعامل مع قرار بوقف جميع الرحلات الجوية على مستوى البلاد.

وذكر مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" أن وزير الدفاع هيجسيث كان يتواجد في "غرفة العمليات" (Situation Room)، بينما خرج الوزير مولين لفترة وجيزة للرد على أسئلة الصحفيين.

وأوضح مولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى إحاطة من المسؤولين بشأن قرار إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بوقف جميع الرحلات الجوية، كما أجرى محادثة هاتفية مع وزير النقل شون دافي.

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن حالة الاستنفار هذه لم تكن ظاهرة عبر حسابات الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما حساب الرئيس.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن ترامب نشر على منصة "تروث سوشيال" (Truth Social) منشوراً حول مساعٍ لتوفير حوافز ضريبية للمساعدة في إنعاش قطاع الترفيه الأمريكي، وآخر حول عملية إنقاذ نفذها خفر السواحل عقب تصادم بين سفينتين في ولاية لويزيانا.

وشهدت الولايات المتحدة حالة من الشلل التام في قطاع الطيران حيث أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، مساء الجمعة، قراراً بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد "بسبب ظروف استثنائية ودواعٍ تتعلق بالسلامة".

ووفقاً لخدمة "فلايت أوير" (FlightAware) المتخصصة في تتبع الرحلات الجوية، فقد شهدت الولايات المتحدة يوم الجمعة تأخير أو إلغاء ما يقرب من 7000 رحلة جوية، بالإضافة إلى بقاء 3100 رحلة في الجو بعد منعها من الهبوط، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وبحسب وكالة "رويترز"، سُمح للطائرات التي كانت محلقة في الأجواء بالهبوط، في حين تعذرت عمليات إقلاع الطائرات الموجودة على الأرض.

ويُعد هذا الاضطراب أحدث وأبرز مؤشر على الضغوط التي يواجهها نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، والذي يعاني من أعطال في المعدات والاتصالات، ونقص في أعداد المراقبين الجويين، وبنية تحتية متهالكة.

وبدأت الأزمة بدأت من شيكاغو، حينما أوقفت أوقفت حركة الطيران في شيكاغو بسبب مشكلات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع الرحلات الدولية كلٌّ على حدة.

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