هيئة الطيران الأمريكية: حظر الرحلات الجوية سيستمر لمدة 7 ساعات



أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أن وقف جميع عمليات الإقلاع في البلاد -والذي جاء في أعقاب خلل واسع النطاق في نظام الاتصالات الخاص بمراقبة الحركة الجوية- سيظل سارياً حتى الساعة 11:00 من مساء اليوم (بتوقيت نيويورك)، أي بعد نحو سبع ساعات من بدء التوقف.

وبحسب القرار الأمريكي ؛ فإن هذا التوقف يشمل الرحلات الجوية الداخلية والدولية، بما في ذلك الرحلات المتجهة إلى إسرائيل.

ومع ذلك، أوضحت الهيئة أن هذا الإطار الزمني حُدّد للقرار بحد ذاته، ولا يعكس تقديراً للمدة التي سيستغرقها إصلاح الخلل؛ إذ قد تُستأنف عمليات الإقلاع في وقت أبكر، أو قد يتم تمديد فترة التوقف.