واشنطن في صدمة.. إدارة الطيران الأمريكية لا تعرف سبب توقف الرحلات الجوية

صرح مصدر في قطاع الطيران لشبكة "سي إن إن" (CNN) بأن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) "لا تزال تجهل حقيقة ما يحدث؛ فالأمر يؤثر على مرافق مختلفة بطرق متفاوتة".

وأضاف المصدر: "قبل عشر دقائق، كانوا في اجتماع طارئ، ومع ذلك لم تكن هناك إجابة واضحة حول السبب".

وفي سياق متصل، صرح وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ماركواين مولين، بأنه "لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن ما حدث كان هجوماً خبيثاً".

وفي حديثه للصحفيين خارج البيت الأبيض حول قرار وقف الرحلات الجوية في جميع مطارات الولايات المتحدة، قال الوزير: "للتوضيح، لا يوجد أي مؤشر -وليس لدينا حالياً ما يدعو للاعتقاد- بأن الأمر يمثل تهديداً للولايات المتحدة. ما حدث هو مجرد خلل في الاتصالات داخل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)".

وأضاف الوزير أنه لا يوجد دليل "حتى الآن على أن هذا كان هجوماً خبيثاً؛ فالمسألة لا تتعدى كونها خللاً في الاتصالات، وفقاً للمعطيات الراهنة"، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وشهدت الولايات المتحدة حالة من الشلل التام في قطاع الطيران حيث أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، مساء الجمعة، قراراً بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد "بسبب ظروف استثنائية ودواعٍ تتعلق بالسلامة".

ووفقاً لخدمة "فلايت أوير" (FlightAware) المتخصصة في تتبع الرحلات الجوية، فقد شهدت الولايات المتحدة يوم الجمعة تأخير أو إلغاء ما يقرب من 7000 رحلة جوية، بالإضافة إلى بقاء 3100 رحلة في الجو بعد منعها من الهبوط، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وبحسب وكالة "رويترز"، سُمح للطائرات التي كانت محلقة في الأجواء بالهبوط، في حين تعذرت عمليات إقلاع الطائرات الموجودة على الأرض.

ويُعد هذا الاضطراب أحدث وأبرز مؤشر على الضغوط التي يواجهها نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، والذي يعاني من أعطال في المعدات والاتصالات، ونقص في أعداد المراقبين الجويين، وبنية تحتية متهالكة.

وبدأت الأزمة بدأت من شيكاغو، حينما أوقفت أوقفت حركة الطيران في شيكاغو بسبب مشكلات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع الرحلات الدولية كلٌّ على حدة.