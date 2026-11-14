بنتياجا EWB Azure موديل 2026.. فخامة بنتلي بقوة 542 حصان

تُعد شركة بنتلي البريطانية واحدة من الأسماء المعروفة في عالم السيارات الفاخرة، إذ تعود بداية تأسيسها إلى عام 1919 على يد والتر أوين بنتلي، الذي وضع أسس العلامة التجارية في بريطانيا مع التركيز على تطوير السيارات التي تجمع بين الأداء الهندسي والتصميم المميز.

وتأتي بنتياجا EWB Azure موديل 2026 ضمن أبرز الطرازات التي تعكس توجه العلامة نحو الجمع بين الفخامة والقدرات الرياضية، حيث تعتمد على تصميم خارجي يحمل ملامح رياضية واضحة، مع محرك بقوة 542 حصانًا.

بنتلي بنتياجا EWB Azure

أداء بنتلي بنتياجا EWB Azure

تقدم بنتياجا EWB Azure موديل 2026 أرقام أداء تعكس قدراتها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، إذ تستطيع الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 290 كم في الساعة، كما يمكنها التسارع من وضع الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 4.6 ثانية.

محرك V8 مزدوج التيربو بقوة 542 حصانًا

تستمد السيارة بنتياجا EWB Azure قوتها من محرك بنزين V8 مكون من 8 أسطوانات، بسعة 4.0 لتر، ويعمل بنظام الشحن التوربيني المزدوج Twin Turbo. وتبلغ القوة الناتجة عنه 542 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 770 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كليAWD.

بنتلي بنتياجا EWB Azure

أبعاد بنتلي بنتياجا EWB Azure

تأتي بنتياجا EWB Azure بطول إجمالي يبلغ 5,305 مم، وعرض يصل إلى 1,998 مم، وارتفاع يبلغ 1,774 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,175 مم، وتزن السيارة دون ركاب ما بين 2,520 و2,525 كجم.

وتعتمد في تصميمها الخارجي على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات رياضية مصنوعة من الألومنيوم بقياس 22 بوصة في الأمام والخلف، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للضبط والطي، وفتحة سقف بانورامية.

بنتلي بنتياجا EWB Azure

تجهيزات بنتلي بنتياجا EWB Azure

تضم السيارة مقاعد مكسوة بالجلد الطبيعي، إلى جانب عجلة قيادة مغطاة بالجلد ومتعددة الوظائف، وتتوفر بخاصية التدفئة، وبشاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10.9 بوصة، تدعم الاتصال بالهواتف الذكية من خلال Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، فضلًا عن نظام ملاحة مدمج، كما تحصل على نظام صوتي Signature Bentley.

وتقدم بنتلي في هذه النسخة نظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا رباعي المناطق، بما يسمح بتوزيع درجات الحرارة بصورة مستقلة على 4 مناطق داخل المقصورة، وشواحن لاسلكية للهواتف الذكية في الصف الأول والصف الثاني، إلى جانب الإضاءة الداخلية المحيطية، وحزمة من تقنيات الحماية والأمان.