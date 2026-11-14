‏أمريكا .. 12 مفقودا في اصطدام ناقلة بسفينة سياحية في نهر المسيسيبي

اصطدمت ناقلة نفط تحمل اسم أتلانتيك أسفالت بالأمريكان هيريتيج، وهي سفينة كروز تابعة لشركة أمريكان كروز لاينز، بالقرب من ميناء نيو أورلينز في لويزيانا، حوالي الساعة 12:30 مساءً بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

وأدى الاصطدام إلى انقلاب السفينة الكروز، التي كانت تحمل حوالي 129 شخصًا، على جانبها وغرقها جزئيًا في الماء.

وتسبب اصطدام ناقلة بسفينة سياحية في نهر المسيسيبي قرب ميناء نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية في فقدان ‏12 شخص حتى الآن .

وأعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ المحلية لإنقاذ، وسحب الأشخاص من الماء بعد الاصطدام.