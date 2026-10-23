بنتلي كونتيننتال جي تي سوبرسبورتس تستعد للانطلاق بقوة 657 حصانا

تستعد شركة «بنتلي» البريطانية لإطلاق الفصل الأكثر إثارة وتألقًا في مسيرتها عبر تطوير النسخة المكشوفة من طرازها الرياضي الأبرز «كونتيننتال جي تي سوبرسبورتس».

تأتي هذه الخطوة استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الكوبيه كأخف سيارة وأكثرها تركيزًا على متعة القيادة لدى العلامة منذ عقود؛ حيث تخضع السيارة حاليًا لمراحل الاختبار والضبط الهندي المكثف بالقرب من حلبة «نوربورجرينج» الشهيرة استعدادًا لإطلاقها كطراز لعام 2027.

منظومة دفع كلاسيكية وأداء ميكانيكي خارق

تتخلى هذه السيارة عن المنظومات الهجينة لتعتمد بالكامل على محرك احتراق داخلي تقليدي مكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V سعة 4.0 لترات مزود بشاحن توربيني مزدوج.

ويولد هذا المحرك القوي قوة تصل إلى 657 حصانًا مع عزم دوران أقصى يبلغ 590 رطلاً-قدم (ما يعادل 800 نيوتن-متر).

وتنتقل هذه القوة الهائلة حصريًا إلى المحور الخلفي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات مع تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق، مما يعزز الاستجابة الديناميكية والتحكم المباشر على الطريق.

تجهيزات خفيفة الوزن وهندسة التصميم المكشوف

رغم الزيادة الطبيعية في الوزن الناجمة عن آلية السقف القماشي القابل للطي إلكترونيًا، حافظت بنتلي على فلسفة تخفيف الوزن وخفض المركز الثقلي عبر تزويد السيارة بنظام عادم مصنوع من التيتانيوم من شركة «أكرابوفيتش»، إلى جانب أقراص فرامل مصنوعة من السيراميك والكربون وعجلات معدنية مطروقة قياس 22 بوصة.

ومن المتوقع أن تسجل السيارة المكشوفة زمن تسارع قريبًا جدًا من النسخة الكوبيه البالغ 3.7 ثانية للوصول من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، مع الحفاظ على السرعة القصوى التي تبلغ 309 كيلومترات في الساعة (192 ميلاً في الساعة).

الحصرية والقيمة السوقية المتوقعة

تعد النسخة الكوبيه السابقة واحدة من أندر طرازات بنتلي حيث اقتصر إنتاجها على 500 نسخة فقط عالميًا.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية إنتاج النسخة المكشوفة قبل نهاية عام 2026 لتطرح كطراز لعام 2027، بأسعار يتوقع أن تتجاوز حاجز نصف مليون دولار أمريكي، مما يرسخ مكانتها كواحدة من أثمن وأرقى السيارات الرياضية المكشوفة في العالم.