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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ريادة الأعمال وقضايا المصريين بالخارج على مائدة نقاشات اليوم الخامس لمنتدى مصر 2026

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
أ ش أ

تتواصل فعاليات منتدى مصر 2026 في يومه الخامس، من خلال مجموعة من الفعاليات التي تستهدف فتح مساحات للحوار حول القضايا المرتبطة بالرأي العام، وتعزيز مشاركة الشباب، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في طرح رؤى وأفكار تدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ويتضمن برنامج اليوم الخامس جلستين رئيسيتين، تجمعان بين استعراض تجارب رواد الأعمال ومناقشة التحديات التي تواجه تأسيس الشركات وتوسعها، إلى جانب تسليط الضوء على شواغل المصريين في الخارج والقضايا المرتبطة بالرأي العام، وذلك في إطار توجه المنتدى نحو تعزيز الحوار المجتمعي والاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة.

ريادة الأعمال والابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وتشهد الفترة الأولى التي تعقد من الثانية إلى الثالثة والنصف ظهرًا جلسة حوارية تفاعلية بعنوان «عروض رواد الأعمال»، تندرج ضمن محور شواغل الرأي العام والمبادرات الشبابية والابتكار وريادة الأعمال.

وتتناول الجلسة تطور منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم الشباب والشركات الناشئة، مع التركيز على التجارب العملية لرواد الأعمال في مجالات مختلفة، وما تتضمنه من محطات مهمة في تأسيس الشركات وتطوير أنشطتها وتحقيق النمو.

ومن المنتظر أن تتيح الجلسة مساحة لاستعراض أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال، سواء في المراحل الأولى لتأسيس المشروعات أو خلال مساعي التوسع والاستمرار في الأسواق، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية للشركات الناشئة، والتعرف على الفرص المتاحة أمامها، فضلًا عن مناقشة سبل تعزيز قدرتها على المنافسة.

كما يبرز دور الابتكار في دعم تنافسية الاقتصاد المصري، باعتباره أحد العوامل المهمة في تطوير المنتجات والخدمات، وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل، وتحفيز الشباب على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للنمو والاستدامة.

وتتطرق محاور الجلسة كذلك إلى أولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتهيئة بيئة أكثر دعمًا لتأسيس الشركات وتوسيع نطاق أعمالها، وربط ريادة الأعمال بأهداف التنمية والاستثمار والنمو الاقتصادي، بما يعزز مساهمة المشروعات الناشئة في النشاط الاقتصادي.

المصريون في الخارج وشواغل الرأي العام

وفي الفترة من الثانية إلى الرابعة عصرًا، يتضمن البرنامج ورشة عمل تفاعلية بعنوان «مصريون في الخارج وشواغل الرأي العام»، ضمن المحور نفسه المتعلق بقضايا الرأي العام والمبادرات الشبابية والابتكار وريادة الأعمال.

وتمثل الورشة مساحة للحوار حول القضايا التي تشغل المصريين بالخارج، وأهمية التعرف على آرائهم واهتماماتهم، بما يدعم التواصل مع هذه الفئة والاستفادة من خبراتها وتجاربها المختلفة.

ويتيح الطابع التفاعلي للورشة فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام العام، وطرح الرؤى والأفكار التي يمكن أن تسهم في تعزيز التواصل بين المصريين بالخارج ومجتمعهم، مع الاهتمام بتنوع الخبرات والاهتمامات واختلاف السياقات التي يعيشون فيها.

كما يرتبط هذا المحور بأهمية الاستماع إلى آراء المصريين بالخارج باعتبارهم جزءًا من المجتمع المصري، والاستفادة مما يمتلكونه من خبرات ومعارف وتجارب متنوعة، بما يفتح المجال أمام مزيد من المشاركة في الحوار حول القضايا الوطنية والتنموية.

وتعكس فعاليات اليوم الخامس اهتمام المنتدى بالجمع بين القضايا المجتمعية والاقتصادية، من خلال مناقشة سبل دعم ريادة الأعمال والابتكار من جهة، وإتاحة مساحات للحوار حول شواغل المصريين بالخارج والرأي العام من جهة أخرى، بما يعزز تبادل الخبرات والأفكار ويدعم الوصول إلى رؤى أكثر استجابة للاحتياجات والتحديات المطروحة.

منتدى مصر 2026 الرأي العام الحوار المجتمعي

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