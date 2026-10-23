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مع دخول الشتاء.. أعراض الخناق الحنجري عند الأطفال وطرق الوقاية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مع دخول الشتاء.. أعراض الخناق الحنجري عند الأطفال وطرق الوقاية

الخناق الحنجري
الخناق الحنجري
البهى عمرو

كشف الدكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة عن أبرز أعراض الخناق الحنجري لدى الأطفال مع دخول فصل الشتاء، موضحًا طرق انتقال العدوى ووسائل الوقاية منها، وحقيقة زيادة الإصابات خلال الفترة الحالية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الخناق الحنجري عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي، وتنتقل عن طريق الرذاذ والسعال والعطس، وكذلك ملامسة الأسطح الملوثة، مشيرًا إلى أن الأطفال الصغار، خاصة في الحضانات والمدارس، أكثر عرضة للإصابة.

وأضاف أن أبرز أعراض المرض تتمثل في السعال الذي يشبه النباح، وبحة الصوت، وقد يصاحبه صعوبة في التنفس نتيجة تورم الحنجرة. وحذر من أن ازرقاق الشفتين أو الجلد وصعوبة التنفس الشديدة يستلزمان التوجه للطوارئ فورًا.

وشدد على عدم إعطاء الأطفال المضادات الحيوية دون وصفة طبية، لأنها لا تعالج العدوى الفيروسية، كما حذر من استخدام أجهزة الاستنشاق دون تعليمات الطبيب.

وأشار إلى أن الزيادة الموسمية في الإصابات لا تعني بالضرورة وجود تفشٍ وبائي، موضحًا أن الترصد الصحي لم يرصد زيادة غير معتادة، وفقًا لما ذكره.

ونصح بارتداء الملابس المناسبة للطقس، وغسل اليدين، وتنظيف الأسطح، وتجنب مخالطة المصابين، والاهتمام بالتغذية الصحية وشرب المياه للحد من الإصابة. 

أعراض الخناق الحنجري الشتاء الطب الصحة

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