استشاري الصحة النفسية: انخفاض معدلات الجريمة في مصر بنسبة 24% خلال 2026

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن معدلات الجريمة في مصر تراجعت بنسبة 24% خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الجرائم.

وأضاف هندي، أن الفن ليس السبب في ارتكاب الجرائم، موضحًا أن الجريمة ظاهرة موجودة منذ بدايات التاريخ، ولا ترتبط بمرحلة زمنية بعينها.

وأوضح أن مصر كانت ضمن أسوأ 20 دولة عالميًا من حيث معدلات الجريمة في عام 2013، بينما أصبحت حاليًا ضمن أفضل 30 دولة من حيث انخفاض معدلات الجريمة.

وأضاف هندي، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن معدلات الجريمة خلال العام الجاري 2026، تعد الأقل مقارنة بالسنوات الماضية، لافتًا إلى أهمية الاستناد إلى الإحصاءات والبيانات في تقييم تطور معدلات الجريمة.

وأوضح استشاري الصحة النفسية أن انتشار أخبار الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تداول مقاطع البث المباشر التي توثق بعض الوقائع، قد يعزز شعور المواطنين بأن الجرائم أصبحت أكثر انتشارًا، حتى في حال تراجع معدلاتها الفعلية.

وأشار إلى أن كثافة تداول أخبار الجرائم عبر المنصات الرقمية قد تؤثر في إدراك المواطنين لمستوى الأمان في المجتمع، مؤكدًا أهمية التمييز بين الانطباعات الناتجة عن متابعة هذه الأخبار والمؤشرات الإحصائية التي تعكس معدلات الجريمة الفعلية.