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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

8 ممرات لوجستية متكاملة.. مصر تستهدف تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة

الاقتصاد
الاقتصاد
البهى عمرو

قال الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي المتخصص في النقل، إن مصر تستهدف تعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، من خلال تنفيذ 8 ممرات لوجستية متكاملة، موضحًا أن نحو 80% من البنية الأساسية لهذه الممرات جرى إنشاؤها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الممرات الجديدة تربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، إلى جانب الموانئ الجافة وشبكات الطرق والسكك الحديدية، بما يدعم حركة التجارة والتصدير.

وأوضح أن الممرات تشمل العريش–طابا، والسخنة–الإسكندرية، وسفاجا–قنا–أبو طرطور، والقاهرة–الإسكندرية، وطنطا–المحلة–المنصورة–دمياط، والقاهرة–أسوان–أبو سمبل، وأسوان–شرق العوينات، بما يعزز الربط بين مناطق الإنتاج ومنافذ التصدير.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في خفض تكاليف النقل وتقليل زمن تداول البضائع، وتعزيز تجارة الترانزيت، وربط الأسواق المصرية بأسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد أهمية توطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الرقمية وتنسيق جهود الجهات المعنية، لضمان سرعة الإجراءات وانسيابية حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الاقتصاد النقل صدى البلد المناطق الصناعية الإسكندرية

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