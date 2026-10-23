تطوير مستشفى الحسين الجامعي.. الرنين المغناطيسي ووحدة الكلى يقتربان من دخول الخدمة| صور

أجرى الدكتور أحمد عبد الجليل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، جولة تفقدية لمتابعة مستجدات العمل والوقوف على جاهزية عدد من الوحدات الطبية الحيوية، تمهيدًا لدخولها الخدمة، في إطار للمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والتحديث بمستشفى الحسين الجامعي.

وشملت الجولة تفقد وحدة الرنين المغناطيسي، ومتابعة الاستعدادات النهائية لبدء تشغيل الجهاز المُقدَّم من بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة سحر نصر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، بما يمثل إضافة مهمة للإمكانات التشخيصية بالمستشفى، ويسهم في دعم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما تفقد الدكتور أحمد عبد الجليل وحدة الكلى، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية تمهيدًا لافتتاحها، إلى جانب متابعة أعمال التطوير ومستجدات التنفيذ، والتأكيد على أهمية استكمال التجهيزات وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة، بما يضمن جاهزية الوحدات لتقديم خدماتها الطبية.

وتأتي هذه الجولة في إطار اهتمام وجهود جامعة الأزهر، بقيادة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، بتطوير المستشفيات الجامعية وتعزيز إمكاناتها، بما يدعم رسالتها الطبية والتعليمية ويواكب احتياجات المرضى.