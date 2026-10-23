قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 443 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
خناقة كافيه الزمالك.. معاكسة فتاة تتسبب في مشاجرة بين 6 أشخاص
أمريكا تحذر رعاياها في الصين.. ما السبب؟
الوزراء: البرنامج الوطني الاقتصادي يستهدف التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية
أمريكا تجري مباحثات مع الناتو بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-10-2026 والقنوات الناقلة
الاحتلال: فرض طوق أمني على عدد من القرى في الخليل
أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 24 يسجل 7190 جنيها
إلغاء مئات الرحلات الجوية في تايوان قبل وصول إعصار تشامبي
اليابان: إعصار تشامبي يقترب من جزر ساكيشيما في أوكيناوا
إعلام الاحتلال: مقتل شخصين عقب تنفيذهما عملية إطلاق النار قرب الخليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تطوير مستشفى الحسين الجامعي.. الرنين المغناطيسي ووحدة الكلى يقتربان من دخول الخدمة| صور

مستشفى الحسين الجامعي
مستشفى الحسين الجامعي
محمد شحتة

أجرى الدكتور أحمد عبد الجليل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، جولة تفقدية لمتابعة مستجدات العمل والوقوف على جاهزية عدد من الوحدات الطبية الحيوية، تمهيدًا لدخولها الخدمة، في إطار للمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والتحديث بمستشفى الحسين الجامعي.

وشملت الجولة تفقد وحدة الرنين المغناطيسي، ومتابعة الاستعدادات النهائية لبدء تشغيل الجهاز المُقدَّم من بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة سحر نصر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، بما يمثل إضافة مهمة للإمكانات التشخيصية بالمستشفى، ويسهم في دعم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما تفقد الدكتور أحمد عبد الجليل وحدة الكلى، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية تمهيدًا لافتتاحها، إلى جانب متابعة أعمال التطوير ومستجدات التنفيذ، والتأكيد على أهمية استكمال التجهيزات وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة، بما يضمن جاهزية الوحدات لتقديم خدماتها الطبية.

وتأتي هذه الجولة في إطار اهتمام وجهود جامعة الأزهر، بقيادة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، بتطوير المستشفيات الجامعية وتعزيز إمكاناتها، بما يدعم رسالتها الطبية والتعليمية ويواكب احتياجات المرضى.

الأزهر جامعة الأزهر المستشفيات الجامعية الدكتور أحمد عبد الجليل مستشفى الحسين الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اصحاب المعاشات

اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

ياسر إبراهيم

وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

ترشيحاتنا

الأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026

صورة ارشيفية

تراجع الجريمة في مصر 24%.. هل تصنع مواقع التواصل انطباعًا مضللًا عن معدلات الأمان؟

الشائعات

تراجع معدلات الجريمة وارتفاع الشائعات.. ترتيب عالمي جديد لمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد