أكرم القصاص: مصر تتحرك لدعم غزة وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مصر تحمل أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الجهود الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تكثيف الضغوط الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية والدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ.

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المجتمع الدولي يواجه صعوبات في التعامل مع الأزمات الراهنة، في ظل تراجع فاعلية المؤسسات الدولية وعدم قدرتها على فرض حلول تنهي الصراعات.

وأوضح أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يشمل إعادة الإعمار وترتيبات إدارة القطاع.

وشدد على ضرورة تحرك الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي وتوفير التمويل اللازم للمساعدات، خاصة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية واقتراب فصل الشتاء، مؤكدًا أن الضغوط الإقليمية والدولية تمثل عاملًا مهمًا لدفع جهود التهدئة.

وأشار إلى أن الزيارة تعكس أهمية الدور المصري في الوساطة الإقليمية، لافتًا إلى ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتعزيز قدرتهما على التعامل مع الأزمات الدولية، ودعم الحقوق الفلسطينية، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.