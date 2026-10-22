غزة بلا طحين.. 48 ساعة تفصل القطاع عن كارثة الخبز

ينتظر سكان قطاع غزة كارثة جديدة تهدد المخابز السبعة المتبقية من أصل 20 مخبرا تضررت من العدوان الإسرائيلي على القطاع وخرق الاحتلال لاتفاق ترامب للسلام الموقع قبل عام في شرم الشيخ.

أزمة الخبز في غزة

وأكد رئيس جمعية المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي، اليوم الخميس، أن قطاع غزة يخلو حالياً من الطحين في المستودعات، وأن نسبة العجز وصلت إلى 100%، محذراً من توقف المخابز السبعة المتبقية عن العمل خلال الـ48 ساعة المقبلة، في حال عدم إدخال كميات جديدة.

وأشار "العجرمي" في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إلى أن أن الأزمة تأتي نتيجة إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعابر على مدار الأسبوع الماضي، وعدم السماح بإدخال الطحين التجاري إلى مستودعات القطاع، رغم إعادة فتح المعابر جزئياً.

وأوضح رئيس جمعية المخابز في قطاع غزة أن الكميات المحدودة التي كانت متوفرة في المخازن نفدت، ما أدى إلى توقف عدد من المخابز عن العمل، مشيراً إلى أن سبعة مخابز فقط لا تزال تعمل من أصل 20 مخبزاً في القطاع، وقد تضطر إلى الإغلاق إذا لم يُسمح بإدخال الطحين خلال الأسبوع المقبل.

وكشف أن الطحين المتوفر حالياً في الأسواق يعود إلى برنامج الأغذية العالمي، في حين توقفت المخابز التجارية التي تعتمد على الطحين الوارد عبر المعابر عن العمل، مؤكدا أن عدم إدخال الطحين التجاري إلى القطاع سيؤدي إلى إغلاق جميع المخابز وتوقفها عن توفير الخبز للمواطنين.

وتأتي أزمة الطحين في ظل قرار برنامج الأغذية العالمي، يوم الاثنين الماضي، تقليص المساعدات المقدمة لأكثر من نصف مليون شخص في القطاع، بسبب النقص الحاد في التمويل، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الطحين وارتفاع أسعاره.