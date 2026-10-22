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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متحدث اللجنة المصرية بـ غزة: جهود مكثفة لإيصال الدقيق والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع

قطاع غزة :
قطاع غزة :
أ ش أ

أكد محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة، أن اللجنة قامت بمبادرة توزيع الدقيق والخبز في استجابة سريعة للعائلات الفلسطينية التي وجهت مناشدات للجنة في ظل أزمة الدقيق الذي يعاني منها القطاع.

وقال منصور - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن اللجنة المصرية تبذل كثير من الجهود وتعمل في ظروف استثنائية في قطاع غزة وذلك بعد إغلاق المعابر وعرقلة الحركة بها من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتقديم كل ما يلزم لأبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن اللجنة تقوم بتجديد خيام النازحين في المناطق الشرقية من مدينة غزة وأيضا في وسط وجنوب القطاع ، كما تقوم اللجنة بشكل يومي بالشراكة مع المطبخ العالمي بتوزيع عشرات الآلاف من الخبز على العائلات في شمال ووسط وجنوب القطاع وذلك من أجل تخفيف معاناة المواطن الفلسطيني.

وأشار إلى أن المعدات المصرية المتواجدة داخل القطاع تعمل يوميا على فتح الطرقات وازالة الركام من الشوارع الرئيسية من القطاع ، منوها بأن قطاع غزة في حاجة ماسة لدخول أكبر عدد من الشاحنات المحملة بالدقيق والمواد الغذائية التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة دخولها إلى القطاع.

وأوضح أن هناك فريقا طبيا مصريا متخصص في جراحات القلب وصل أمس إلى القطاع وقام بإجراء أكثر من 17 عملية جراحية للمرضى الفلسطينيين ، لافتا إلى أن الفريق الطبي لمس خلال وجوده داخل القطاع الجهود الكبيرة المبذولة من اللجنة على صعيد آبار المياه والمخيمات والخدمات الصحية المتنقلة ومراكز الإيواء.

وشدد على اللجنة المصرية تعمل من خلال فرقها المنتشرة على مستوى قطاع غزة من أقصى الجنوب في رفح وحتى شمال القطاع في ظل أوضاع وتحديات غاية في الصعوبة وذلك من أجل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه.

وتواصل اللجنة المصرية لإغاثة أهل غزة جهودها الإنسانية في توزيع الدقيق والمواد الغذائية على الأسر في مختلف مناطق قطاع غزة، وذلك استجابة للمناشدات التي وجهها أهالي القطاع للرئيس عبد الفتاح السيسي واللجنة المصرية في القطاع في ظل أزمة الدقيق التي تعاني منها غزة في محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

اللجنة المصرية لإغاثة قطاع غزة للعائلات الفلسطينية

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