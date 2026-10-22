الصحة الفلسطينية : ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 74 ألفا و498 شهيدا

أعلنت الصحة الفلسطينية بقطاع غزة ، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,498 شهيدا، و 175,616 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة في قطاع غزة،في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4 شهداء، بينهم 3 شهداء جدد، و12 إصابة،مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,538، والإصابات إلى 5,498، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تم انتشالها 841.

وأضافت ، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.