استشهاد فلسطينيين بينهما طفل في غارات إسرائيلية على غزة

أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني جراء استهدافه بغارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية في المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد طفل متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية على منطقة الجلاء في مدينة غزة.



وأمس، الثلاثاء، واصلت قوات الاحتلال خرقها المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين، أمس الثلاثاء، جراء غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار طال مناطق متفرقة.

وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع تحذيرات رسمية من انهيار المنظومة الصحية نتيجة نفاد الزيوت الخاصة بمولدات المستشفيات، وتنديد فصائلي بالصمت الدولي.

تركزت الاعتداءات في مناطق جباليا، وبلدة الزوايدة، ومخيمي النصيرات والبريج، ومدينة غزة.

وأمس، استشهد الشاب محمود خليل المطوق وأصيب آخرون بقصف استهدف منطقة جباليا البلد شمالي القطاع، بينما ارتقى شهيد وأصيب آخر بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفتهما داخل مقبرة بلدة الزوايدة.

وفي المحافظة الوسطى، أُصيب مواطنون برصاص جيش الاحتلال شرق مخيمي البريج والمغازي، كما وصل مصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر إلقاء مسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر" عبوة متفجرة شرق دير البلح.

وترافق ذلك مع قصف مدفعي شرقي مدينة غزة، حيث ادعى جيش الاحتلال والشاباك اغتيال مسؤول بارز في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس.

وفي انتهاك إنساني آخر، اعتقل جيش الاحتلال مريضة بالسرطان ومرافقتها أثناء عودتهما إلى القطاع عبر معبر رفح البري.

على الصعيد الإنساني، أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة عاجل، محذرة من الانهيار والتهالك الميكانيكي الفوري لما تبقى من مولدات كهربائية في المستشفيات نتيجة نفاد كميات الزيوت اللازمة لتشغيلها.

أوضحت الوزارة أن توقف المولدات سيؤدي إلى تعطل إمدادات الطاقة عن الأقسام الحيوية المنقذة للحياة، مشيرة إلى أن الاحتياج الشهري يتجاوز 2500 لتر.

وطالبت الوزارة جميع الجهات المعنية بتحمل مسئولياتها الإنسانية والتدخل الفوري لضمان إدخال الزيوت وقطع الغيار.

من جهتها، أدانت حركة حماس استمرار جيش الاحتلال باستهداف المدنيين العزل في الأحياء السكنية وخيام النازحين، معتبرة ذلك خرقاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار واستخفافاً بجهود الوسطاء والدول الراعية.

وأشارت الحركة إلى أن تشديد الحصار ومنع دخول المواد الأساسية وتقليص المساعدات يهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للتحرك الجاد لإلزام الاحتلال باحترام التهدئة وكسر الحصار.