قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون ينتقد ترامب بشدة: استغل ما يجري في فرنسا لصالح الانتخابات
الوزراء: مشروعات متكاملة لتعزيز الأمن المائي في مصر ومواجهة الفجوة المائية
احتجاجات أوروبا تتصاعد.. غلاء المعيشة وأزمة السكن يشعلان المواجهات مع الشرطة
مدبولي: الرئيس يعتزم الإعلان عن برنامج كبير يشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار ومشروعات لمتوسطي الدخل
أثناء الطابور الصباحي.. إصابة طالبتين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي
عيار 21 وصل 6280 جنيها .. أسعار الذهب اليوم في مصر
هتك عرض وتحرش.. رفض طلب رد هيئة المحكمة في قضية مؤسس بيت فاطم
غدًا.. قرعة كأس مصر تحدد مواجهات دور الـ32 حتى النهائي
بوتين: روسيا مستعدة لإرسال شحنات من الديزل إلى السوق الأمريكية
إسرائيل تعتقل مرشحا لعضوية الكونجرس الأمريكي في الضفة
التموين: 30 ألف بدال و8400 منفذ «جمعيتي» لتوفير السلع للمواطنين
مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد فلسطينيين بينهما طفل في غارات إسرائيلية على غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني جراء استهدافه بغارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية في المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد طفل متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية على منطقة الجلاء في مدينة غزة.


وأمس، الثلاثاء، واصلت قوات الاحتلال خرقها المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين، أمس الثلاثاء، جراء غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار طال مناطق متفرقة.

وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع تحذيرات رسمية من انهيار المنظومة الصحية نتيجة نفاد الزيوت الخاصة بمولدات المستشفيات، وتنديد فصائلي بالصمت الدولي.

تركزت الاعتداءات في مناطق جباليا، وبلدة الزوايدة، ومخيمي النصيرات والبريج، ومدينة غزة.

وأمس، استشهد الشاب محمود خليل المطوق وأصيب آخرون بقصف استهدف منطقة جباليا البلد شمالي القطاع، بينما ارتقى شهيد وأصيب آخر بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفتهما داخل مقبرة بلدة الزوايدة.

وفي المحافظة الوسطى، أُصيب مواطنون برصاص جيش الاحتلال شرق مخيمي البريج والمغازي، كما وصل مصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر إلقاء مسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر" عبوة متفجرة شرق دير البلح.

وترافق ذلك مع قصف مدفعي شرقي مدينة غزة، حيث ادعى جيش الاحتلال والشاباك اغتيال مسؤول بارز في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس.

وفي انتهاك إنساني آخر، اعتقل جيش الاحتلال مريضة بالسرطان ومرافقتها أثناء عودتهما إلى القطاع عبر معبر رفح البري.

على الصعيد الإنساني، أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة عاجل، محذرة من الانهيار والتهالك الميكانيكي الفوري لما تبقى من مولدات كهربائية في المستشفيات نتيجة نفاد كميات الزيوت اللازمة لتشغيلها.

أوضحت الوزارة أن توقف المولدات سيؤدي إلى تعطل إمدادات الطاقة عن الأقسام الحيوية المنقذة للحياة، مشيرة إلى أن الاحتياج الشهري يتجاوز 2500 لتر.

وطالبت الوزارة جميع الجهات المعنية بتحمل مسئولياتها الإنسانية والتدخل الفوري لضمان إدخال الزيوت وقطع الغيار.

من جهتها، أدانت حركة حماس استمرار جيش الاحتلال باستهداف المدنيين العزل في الأحياء السكنية وخيام النازحين، معتبرة ذلك خرقاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار واستخفافاً بجهود الوسطاء والدول الراعية.

وأشارت الحركة إلى أن تشديد الحصار ومنع دخول المواد الأساسية وتقليص المساعدات يهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للتحرك الجاد لإلزام الاحتلال باحترام التهدئة وكسر الحصار.

مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطيني طائرة مسيّرة إسرائيلية المنطقة الشمالية خان يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

جون إدوارد

محمد شبانة يكشف مفاجأة بشأن انتخابات الزمالك المقبلة وعودة جون إدوارد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

صورة من موقع العقار

4 ضحايا .. التفاصيل الكاملة لحادث العقار المنهار بالإسكندرية

الزمالك

«ماينفعش نسيب الناس للسوشيال ميديا».. شبانة: الـ«VAR» لم يناقش أو يُراجع لعبتي «شيكوبانزا» في مباراة القمة

بيراميدز

إعلامي: بيراميدز ماشي زي القطر السريع.. والأهلي لم يستعد مستواه المعهود رغم التحسن

ترشيحاتنا

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

عمرو الليثي يلقي كلمة المنظمات الدولية في افتتاح المؤتمر الدولي للغة العربية بدبي

عمرو الليثي يلقي كلمة المنظمات الدولية في افتتاح المؤتمر الدولي للغة العربية بدبي

وزيرا الصحة والتعليم يتفقدان مدرسة ومعهد التمريض

وزيرا الصحة والتعليم يتفقدان مدرسة ومعهد التمريض بمستشفى معهد ناصر

بالصور

تخطى المليون.. أمينة خليل تثير الجدل بسعر فستانها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

هنا شيحة بإطلالة سوداء على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..
هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..
هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد