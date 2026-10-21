لتعزيز التعاون الدفاعي.. اتفاقية دفاعية بين تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا

وقّعت تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي وتقوية القدرات الدفاعية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا توقع اتفاقية للتعاون الدفاعي



وقالت الوزارة، في بيان، إن الاتفاقية التي وُقّعت في الدوحة ستدعم أيضًا إجراء المناورات العسكرية والتدريبات، والتعاون في مجال البحث والتطوير، فضلًا عن الإسهام في الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير الصناعات الدفاعية لكل دولة من الدول الأربع.

وفي سياق متصل، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن المباحثات المثمرة التي جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى العاصمة الدوحة، تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

و أضاف أمير قطر، في منشور بحسابه الرسمي على منصة إكس، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى قطر، تم بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.. مشيرا إلى الاعتزاز بما بلغته العلاقات القطرية الفرنسية من تطور، والحرص المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المصالح المتبادلة للشعبين.