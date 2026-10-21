ماكرون: نقاش موسع مع الاتحادات النقابية لتحقيق المطالب المشروعة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضرورة إطلاق نقاش مع الاتحادات النقابية في فرنسا وهذا ما يفعله رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات له : تم فرض حظر تجول في عدد من المدن وسنمنع أي فرد من التسبب في فوضى.

وأضاف الرئيس الفرنسي ماكرون: سيتم منع الأشخاص الذين يرغبون في إثارة الفوضى يوم السبت المقبل من القيام بذلك.

وتابع الرئيس الفرنسي: لا شيء يبرر العنف ونعمل من أجل معالجة المطالب المشروعة خاصة فيما يتعلق بمطالب الشباب.

وزاد الرئيس الفرنسي: لم يكن هناك أي تدخل أجنبي واضح في الأحداث الأخيرة بفرنسا.

وأردف الرئيس الفرنسي: سيُعقد اجتماع الخميس مع أجهزة الاستخبارات وعدد من الوزراء لإعداد تقرير بشأن أحداث 17 أكتوبر.

وتابع الرئيس الفرنسي: نحن نواجه بالفعل صعوبات ولسنا بحاجة إلى قادة أجانب يستخدمون مشكلاتنا في حملاتهم الانتخابي.

كما أمضى الرئيس الفرنسي: نعارض أي نشاط نووي في إيران.

وأتم الرئيس الفرنسي: هناك قنوات تفاوض متعددة بين إيران والولايات المتحدة ودول أخرى من أجل التهدئة.