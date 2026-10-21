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وسام وتوقيع مذكرة تفاهم .. الملك حمد بن عيسى يعقد مباحثات رسمية مع «ماكرون» في «المنامة»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسام وتوقيع مذكرة تفاهم .. الملك حمد بن عيسى يعقد مباحثات رسمية مع «ماكرون» في «المنامة»

ملك البحرين يستقبل الرئيس الفرنسي
ملك البحرين يستقبل الرئيس الفرنسي
خاطر عبادة

عقد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مملكة البحرين.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

واستعرض الجانبان، وفق بيان وزارة الخارجية البحرينية، أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل تطوير التعاون الاستراتيجي والارتقاء به إلى آفاق أشمل، لا سيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياسية والدفاعية والتنمية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يخدم مصالح وأهداف البلدين الصديقين.

كما بحثا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

كلمة ملك البحرين 

وفي مستهل جلسة المباحثات، ألقى جلالة الملك المعظم كلمة رحب فيها بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، مؤكدا أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وما بلغته من تعاون متقدم يقوم على الاحترام المتبادل وتقارب الرؤى والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.

وأعرب جلالته عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ، كان من أحدث محطاته توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي خلال زيارة جلالته إلى فرنسا في فبراير الماضي، مشيرا إلى أنها تمهد لتعاون أوسع في مجالات الأمن والطاقة والتقنية، وتدعم التبادل التجاري والعلمي والثقافي وتنفيذ المشاريع الكبرى، ومن بينها مشروع السكك الحديدية الذي يربط عبر الجسور الجديدة البحرين بدول مجلس التعاون الخليجي.

وهنأ جلالته فرنسا بنجاح القمة الدولية الأولى للفضاء التي استضافتها باريس مؤخرا، مؤكدا حرص مملكة البحرين من موقع رئاستها الحالية لمجلس التعاون على توظيفها لتوسيع الشراكات النوعية.

إدانة الاعتداءات الحوثية والتأكيد على تضامن البحرين مع السعودية

وأشار جلالة الملك إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي تأتي في ظل ظروف إقليمية دقيقة شهدت اعتداءات غير مبررة طالت سيادة دول المنطقة وأمنها، كان من أحدثها الاعتداءات الإرهابية الحوثية الآثمة على المملكة العربية السعودية، التي أدانتها البحرين بأشد العبارات، معربا عن تضامن المملكة الكامل مع السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وثمن جلالته مواقف فرنسا المتضامنة مع البحرين ودورها في حماية الممرات البحرية ودعم استقرار المنطقة وجهودها مع الولايات المتحدة لمساندة لبنان وسوريا.

وشددت مملكة البحرين على أن الأمن المستدام لا يتحقق إلا بالالتزام بقواعد النظام الدولي واحترام سيادة الدول واعتماد الحوار سبيلا لمعالجة الأزمات، مؤكدة حرصها من موقع عضويتها في مجلس الأمن الدولي على تعميق التنسيق مع فرنسا بشأن القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية لإرساء سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي تضامن الجمهورية الفرنسية مع مملكة البحرين ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التحديات الراهنة وحرصها على مواصلة التعاون والتنسيق بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الصناعي بما في ذلك التعاون مع شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، وأهمية تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية وتوسيع نطاق الشراكة في تطوير القدرات الدفاعية والصناعات العسكرية، فضلا عن قطاع الطاقة.

وسام وتوقيع مذكرة تفاهم

وفي ختام المباحثات، قلد جلالة الملك المعظم الرئيس الفرنسي وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة تقديرا لجهوده في توطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.

كما شهد الزعيمان مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية البحرينية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بشأن التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتهدف إلى تعزيز المهارات والكفاءات اللازمة لتطوير برنامج نووي مدني وضمان استدامتها من خلال برامج تدريبية ملائمة.

وقع المذكرة عن الجانب البحريني وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وعن الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو.

ملك البحرين ماكرون البحرين

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