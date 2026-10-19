بعد تجاهل خطاب ماكرون.. صور صادمة تكشف حجم العنف والدمار في باريس

أظهرت صور صادمة حجم الدمار الذي لحق بالعاصمة الفرنسية باريس صباح الأحد، بعدما تجاهل مثيرو الشغب دعوات الرئيس إيمانويل ماكرون للسلام وواصلوا أعمالهم التخريبية في أنحاء المدينة.



ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهرت الصور القمامة متناثرة في الشوارع والحرائق مشتعلة طوال الليل، عقب يوم آخر من الاحتجاجات العنيفة التي شهدت خروج أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع.

وأظهرت المشاهد احتراق سيارة على الأقل بالكامل، بينما تداولت مواقع التواصل لقطات لمثيري شغب ملثمين يقتحمون منازل وينهبون شركات محلية، ما دفع بعض أصحاب المتاجر للاستعانة بحراس أمن في محاولة لحماية متاجرهم.

ماكرون يتوعد بمحاسبة "من سعوا لإسقاط الجمهورية"

ومع استمرار الفوضى ليلة الأحد، تعهد الرئيس الفرنسي بمحاسبة من "سعوا إلى إسقاط الجمهورية"، فيما قاوم حتى الآن - رغم تصاعد العنف - الدعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تزامناً مع بدء جولته في الشرق الأوسط الإثنين.



وأعلن قادة حركة السترات الصفراء، إحدى الجماعات المشاركة في المظاهرات، عودتهم إلى الشوارع السبت المقبل من أجل "الفصل الثاني".

واعترف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الإثنين بأن الشرطة "فقدت السيطرة" على أعمال الشغب في عدة مدن رغم نشر 60 ألف شرطي ودركي.



حظر تجول جزئي وصلاحيات خاصة



وتتجه فرنسا لفرض حظر تجول لاحتواء الاضطرابات بعد تخريب المتاجر وحرق مبانٍ حكومية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو إن القيود ستكون جزئية ومحلية بهدف حماية الشركات، وسيتم الكشف لاحقاً الإثنين عن المناطق الخاضعة لها.



وكان الرئيس ماكرون قد منح مساء الأحد صلاحيات خاصة لممثلي ولاياته في جميع أنحاء البلاد تسمح لهم بحظر "تجمعات معينة عند الضرورة".



وحظرت مرسيليا، إحدى أكثر المدن تضرراً، جميع "التجمعات والمظاهرات" بين الظهر والثامنة مساء الإثنين.

ولم يستبعد ليكورنو إعلان حالة الطوارئ أو تفعيل المادة 16 من الدستور التي تمنح الرئيس "صلاحيات استثنائية"، لكنه اعتبر أن حظر التجول "يبدو أكثر ملاءمة" حالياً.

وتم اعتقال أكثر من 2300 شخص السبت عندما تحولت احتجاجات ضد غلاء المعيشة وسوء الأوضاع المدرسية إلى اضطرابات عنيفة، وأصيب نحو 1000 من ضباط الشرطة والدرك، وتوفي متظاهر إثر إصابته بسكتة قلبية.

وأشعل متظاهرون ملثمون النيران وهاجموا مبانٍ عامة ونهبوا متاجر فاخرة في أنحاء فرنسا، وفي مدينة ليموج وسط البلاد كاد مبنى البلدية الذي يعود للقرن التاسع عشر أن يُدمر بالكامل بعد حريق تسبب في انهيار سقفه.