قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية التسجيل بموقع إصدار تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق بالموبايل
مصطفى بكري: مجلس النواب يحسم الإثنين المقبل موقفه من تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية
مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب: «التدريب» يصنع البطل.. ونُجري اختبارات قبل وأثناء وبعد انتهائه
قرار قضائي بشأن دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب شهير
مسؤول بنقابة الإعلاميين: منتدى مصر 2026 انطلاقة تعكس مكانة الدولة ورؤيتها للمستقبل
القبض على المتهم بالتعدي على شخص بالضرب في الغربية
رويترز: قطر تخطط لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في لبنان وإبرام اتفاق لتوريد الغاز لمدة 20 عامًا
القبض على عروسين تعديا على عاملات بصالون تجميل بمدينة نصر
أخبار التكنولوجيا.. كيف تمنع الشركات الكبرى من استخدام بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي؟ وخبراء الأمن السيبراني يفجرون مفاجأة هل يكفي رقم هاتفك فقط لاختراق جهازك؟
منتدى مصر 2026| وزير الرياضة: نبني ثقة بين اللاعب واللعبة التي يحبها
تلميذ يكتب مضاد طليقا "متجوزة".. ومدرس العربي يرد ساخرا: هاتلي حباية الضغط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تجاهل خطاب ماكرون.. صور صادمة تكشف حجم العنف والدمار في باريس

احتجاجات عنيفة للطلبة في فرنسا
احتجاجات عنيفة للطلبة في فرنسا
خاطر عبادة

أظهرت صور صادمة حجم الدمار الذي لحق بالعاصمة الفرنسية باريس صباح الأحد، بعدما تجاهل مثيرو الشغب دعوات الرئيس إيمانويل ماكرون للسلام وواصلوا أعمالهم التخريبية في أنحاء المدينة.


ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهرت الصور القمامة متناثرة في الشوارع والحرائق مشتعلة طوال الليل، عقب يوم آخر من الاحتجاجات العنيفة التي شهدت خروج أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع.

وأظهرت المشاهد احتراق سيارة على الأقل بالكامل، بينما تداولت مواقع التواصل لقطات لمثيري شغب ملثمين يقتحمون منازل وينهبون شركات محلية، ما دفع بعض أصحاب المتاجر للاستعانة بحراس أمن في محاولة لحماية متاجرهم.

ماكرون يتوعد بمحاسبة "من سعوا لإسقاط الجمهورية"

ومع استمرار الفوضى ليلة الأحد، تعهد الرئيس الفرنسي بمحاسبة من "سعوا إلى إسقاط الجمهورية"، فيما قاوم حتى الآن - رغم تصاعد العنف - الدعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تزامناً مع بدء جولته في الشرق الأوسط الإثنين.


وأعلن قادة حركة السترات الصفراء، إحدى الجماعات المشاركة في المظاهرات، عودتهم إلى الشوارع السبت المقبل من أجل "الفصل الثاني".
واعترف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الإثنين بأن الشرطة "فقدت السيطرة" على أعمال الشغب في عدة مدن رغم نشر 60 ألف شرطي ودركي.


حظر تجول جزئي وصلاحيات خاصة


وتتجه فرنسا لفرض حظر تجول لاحتواء الاضطرابات بعد تخريب المتاجر وحرق مبانٍ حكومية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو إن القيود ستكون جزئية ومحلية بهدف حماية الشركات، وسيتم الكشف لاحقاً الإثنين عن المناطق الخاضعة لها.


وكان الرئيس ماكرون قد منح مساء الأحد صلاحيات خاصة لممثلي ولاياته في جميع أنحاء البلاد تسمح لهم بحظر "تجمعات معينة عند الضرورة".


وحظرت مرسيليا، إحدى أكثر المدن تضرراً، جميع "التجمعات والمظاهرات" بين الظهر والثامنة مساء الإثنين.

ولم يستبعد ليكورنو إعلان حالة الطوارئ أو تفعيل المادة 16 من الدستور التي تمنح الرئيس "صلاحيات استثنائية"، لكنه اعتبر أن حظر التجول "يبدو أكثر ملاءمة" حالياً.

وتم اعتقال أكثر من 2300 شخص السبت عندما تحولت احتجاجات ضد غلاء المعيشة وسوء الأوضاع المدرسية إلى اضطرابات عنيفة، وأصيب نحو 1000 من ضباط الشرطة والدرك، وتوفي متظاهر إثر إصابته بسكتة قلبية.

وأشعل متظاهرون ملثمون النيران وهاجموا مبانٍ عامة ونهبوا متاجر فاخرة في أنحاء فرنسا، وفي مدينة ليموج وسط البلاد كاد مبنى البلدية الذي يعود للقرن التاسع عشر أن يُدمر بالكامل بعد حريق تسبب في انهيار سقفه.

فرنسا احتجاجات فرنسا باريس ماكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

أرشيفية

أمريكا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا لإلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء

ترشيحاتنا

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

قطع المياه ..صورة تعبيرية

تأجيل إصلاح خط مياه زهراء المعادي إلى مساء اليوم.. تعرف على المناطق المتأثرة

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يفتحان آفاقًا جديدة أمام الشباب

بالصور

فقدت 7 أجنة قبل الإنجاب.. ما المرض الذي عانت منه منى زكي؟

مني زكي
مني زكي
مني زكي

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

تشييع جثمان جدة مريم عامر منيب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب

أعراض جرثومة المعدة المتقدمة.. وطرق علاجها نهائيا

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

المزيد