الكويت: منظمة الأمم المتحدة للطفولة توقع اتفاقيتين لدعم قطاعي المياه والتغذية في غزة

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم، اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليون دولار أمريكي مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية لدعم قطاعي المياه والتغذية في قطاع غزة.

ووقع الاتفاقيتين عن "يونيسف" مديرة مكتب المنظمة لدول مجلس التعاون الخليجي، لنا الوريكات، وعن الهيئة نائب المدير العام للاتصال المؤسسي في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، عبدالرحمن المطوع.

وقالت مديرة مكتب المنظمة لدول مجلس التعاون الخليجي، لنا الوريكات، إن الاتفاقيتين تأتيان ضمن الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة الذي يواجه تحديات كبيرة في توفير المياه الآمنة والتغذية الأساسية للأطفال في ظل تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية .

وأضافت أن تحسين إمدادات المياه يسهم في تمكين الأسر من إعداد الطعام بصورة آمنة والحد من انتشار الأمراض والمخاطر الصحية فيما تركز التدخلات التغذوية على توفير الإمدادات الأساسية للأطفال الرضع وصغار السن الذين يعانون سوء التغذية ويحتاجون إلى رعاية غذائية متخصصة.

وأوضحت الوريكات أن منظمة "يونيسف" تتطلع إلى توسيع التعاون مع المؤسسات الخيرية الكويتية خلال المرحلة المقبلة من خلال بحث إطلاق حملات إنسانية استعدادا لفصل الشتاء لتوفير الغذاء والملابس ومستلزمات التدفئة للأسر النازحة والمتضررة من النزاعات في مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، قال نائب المدير العام للاتصال المؤسسي في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، عبدالرحمن المطوع، إن الاتفاقية الأولى مع "يونيسف" بقيمة 300 ألف دولار وتستهدف دعم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من خلال إعادة تأهيل 3 آبار وصيانتها على مدى 12 شهرا بما يسهم في تحسين وصول المياه إلى نحو 80 ألف مستفيد.

وأشار إلى أن الاتفاقية الثانية بقيمة 200 ألف دولار ومخصصة لدعم برامج التغذية الموجهة للأطفال الأكثر عرضة للمخاطر الصحية وسوء التغذية على مدى 12 شهرا وتستهدف توفير التدخلات التغذوية المتخصصة لأكثر من 143 ألف طفل.

وأكد أن الاتفاقيتين تجسدان التزام الهيئة بمساندة الشعب الفلسطيني وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة خصوصا الأطفال والأسر الأكثر تضررا من الأوضاع الراهنة.

وأوضح أن الهيئة نفذت خلال الأعوام الأربعة الماضية مشروعات إنسانية في قطاع غزة بقيمة تجاوزت أربعة ملايين و90 ألف دولار استفاد منها أكثر من مليون و600 ألف شخص شملت قطاعات المياه والإيواء والتغذية والرعاية الصحية.

وبين أن تلك المشروعات أسهمت في توفير أكثر من 34 مليونا و500 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب إلى جانب توفير حليب الأطفال والحفاضات لأكثر من 16 ألف طفل بتكلفة بلغت 175 ألف دولار أمريكي.

وفي الشأن الفلسطيني أيضا، تسلم وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، رسالة خطية من وزيرة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، الدكتورة فارسين أغابيكيان شاهين، تتعلق بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وبحسب الخارجية الكويتية، جاء ذلك خلال استقبال الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم، لسفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت رامي طهبوب.