مقذوف ​مجهول يصيب ​ناقلة على بعد ⁠30 ميلا ​جنوب شرقي ​ميناء الفاو العراقي

أفادت هيئة ​عمليات التجارة البحرية ‌البريطانية اليوم الأربعاء بأن مقذوفا ​مجهولا أصاب ​ناقلة على بعد ⁠30 ميلا ​بحريا جنوب شرقي ​ميناء الفاو العراقي، وذلك في واقعة ​حدثت يوم ​20 أكتوبر .



وذكرت الهيئة ⁠بأن طاقم الناقلة بخير، ولم ترد أنباء ​عن ​وقوع ⁠أي أضرار أو آثار ​بيئية.

وفي وقت سابق ؛ نقلت وسائل ‌إعلام إيرانية عن ​بحرية ​الحرس الثوري ​أن ​ناقلة نفط عملاقة اشتعلت ​فيها ​النيران بعد اصطدامها ‌بلغم ⁠بحري جنوبي مضيق هرمز ​في ​أثناء "مخالفة" ⁠اللوائح الإيرانية.



أزمة مضيق هرمز

وفي سياق متصل، قالت هيئة ​عمليات التجارة ‌البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إنها ​تلقت ​بلاغا عن واقعة تتعلق ⁠بناقلة نفط ​وقوات عسكرية ​على بعد حوالي 121 ميلا بحريا ​إلى الشرق ​من الدقم في سلطنة ‌عمان.