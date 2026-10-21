مقذوف ​مجهول يصيب ​ناقلة على بعد ⁠30 ميلا ​جنوب شرقي ​ميناء الفاو العراقي

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء بأن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء الفاو العراقي، وذلك في واقعة حدثت يوم 20 أكتوبر .
وذكرت الهيئة بأن طاقم الناقلة بخير، ولم ترد أنباء عن وقوع أي أضرار أو آثار بيئية.
وفي وقت سابق ؛ نقلت وسائل إعلام إيرانية عن بحرية الحرس الثوري أن ناقلة نفط عملاقة اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري جنوبي مضيق هرمز في أثناء "مخالفة" اللوائح الإيرانية.
أزمة مضيق هرمز
وفي سياق متصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية على بعد حوالي 121 ميلا بحريا إلى الشرق من الدقم في سلطنة عمان.