هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة ثانية لهجوم في الخليج العربي

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، عن تعرض ناقلة ثانية لهجوم في الخليج العربي شمال شرق مدينة الجبيل السعودية.

وجاء في تحذير نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني أنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادث يوم أمس الجمعة 16 أكتوبر، على بعد 78 ميلًا بحريًا شمال شرق مدينة الجبيل السعودية، حيث أفاد ربان ناقلة نفط بتعرضها لهجوم بقذيفة صاروخية من قارب صغير، مما أسفر عن وقوع أضرار في الجانب الأيسر من مؤخرة السفينة.

وأضافت الهيئة أنها تأكدت من سلامة جميع أفراد الطاقم، لكن لم يتضح بعد حجم الأضرار بشكل كامل أو الأثر البيئي الناجم عن الحادث حتى وقت تلقي البلاغ.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن تلقيها بلاغًا متأخرًا عن تعرض ناقلة نفط أمس أيضًا لهجوم بمقذوف مجهول على بعد 68 ميلًا بحريًا شمال شرق مدينة الجبيل السعودية.