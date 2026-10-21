التضخم في جنوب أفريقيا يرتفع وتوقعات بتسارعه في أكتوبر بفعل قفزة أسعار الوقود

أظهرت بيانات صدرت اليوم الأربعاء ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم بجنوب أفريقيا خلال سبتمبر الماضي، فيما يتوقع اقتصاديون تسارع وتيرة التضخم بشكل ملحوظ في أكتوبر الجاري، بعد وصول أسعار الوقود إلى مستويات قياسية.

وزاد معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين في جنوب أفريقيا إلى 4.5% على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، مقابل 4.4% في أغسطس، ليبتعد عن مستهدف البنك المركزي البالغ 3%.

ومع ذلك، جاءت القراءة أقل من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع التضخم إلى 4.7%.

وقالت وكالة الإحصاء في جنوب أفريقيا إن معدل التضخم في قطاع النقل تسارع إلى 10.8% خلال سبتمبر، مقارنة بـ8.8% في أغسطس، ليصبح القطاع المساهم الأكبر في ارتفاع التضخم العام، إذ استحوذ على نحو ثلث معدله الإجمالي .

وتعتمد جنوب أفريقيا بدرجة كبيرة على واردات الوقود لتلبية احتياجاتها المحلية، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية. وارتفع سعر البنزين الخاضع للتنظيم بنحو 5% في سبتمبر الماضي، قبل أن يقفز بنسبة 12% في أكتوبر الجاري.

ورفع البنك المركزي لجنوب أفريقيا سعر الفائدة الرئيسي مرتين منذ اندلاع الحرب الإيرانية، كان آخرهما خلال اجتماعه في سبتمبر الماضي.

وتتباين توقعات الاقتصاديين بشأن القرار الذي سيتخذه البنك في اجتماعه المقرر منتصف نوفمبر المقبل، وهو الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026.

ويتوقع يوهانس خوسا، الخبير الاقتصادي لدى بنك نيدبانك - أحد أكبر البنوك التجارية في جنوب أفريقيا - ، رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، مرجحا بقاء التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي حتى الربع الأخير من عام 2027 على الأقل.

في المقابل، ترى ليزيت إيسيل دي شيبر، كبيرة الاقتصاديين في مكتب البحوث الاقتصادية، أن البنك قد يقرر تثبيت أسعار الفائدة، في ظل محدودية الضغوط على الأسعار الأساسية، وفقًا لمؤشرات التضخم الأساسي

وأضافت أن الزيادة في أسعار الوقود خلال أكتوبر الجاري قد تدفع معدل التضخم العام إلى تجاوز 5% في القراءة المقبلة.

وفي ظل ارتفاع تكاليف الوقود، دعت النقابات العمالية وبعض الأحزاب السياسية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، على غرار خفض الرسوم المفروض على الوقود خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين.