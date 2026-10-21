الكرملين: بوتين سيُقيّم المقترحات التي قدمها ويتكوف

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في سانت بطرسبرج اليوم، الأربعاء.

واستقبل بوتين ويتكوف في قصر قسطنطين.

وصرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيُقيّم المقترحات التي قدمها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بعد اجتماعاته في أوسلو، بما في ذلك اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف: "يمكننا أن نرى أن ويتكوف قدّم بعض المقترحات، لا سيما بالنظر إلى الاجتماعات التي عقدها في أوسلو مع زيلينسكي وممثلي الدول الأوروبية. بالطبع، سيدرس الرئيس جميع هذه المقترحات. وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وتابع الكرملين: “سندرس مقترحات ويتكوف لكن الأمر يعود إلى حد كبير للأوكرانيين أنفسهم، فإذا لم تتخذ كييف القرارات اللازمة والصائبة الآن فسيكون الوضع بالنسبة لها أسوأ في المستقبل”.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لوسائل الإعلام الروسية، قال بيسكوف إن روسيا والولايات المتحدة والصين لديها "استعداد نظري" لعقد اجتماع ثلاثي، ذاكرًا: "مثل هذا الاجتماع ممكن. هناك تفاهم بين الأطراف الثلاثة على أن الاجتماع سيكون مفيداً. وهناك استعداد نظري لدى الأطراف الثلاثة لعقد مثل هذا الاجتماع".

بحسب قوله: "لا توجد حاليًا أجندة محددة بوضوح؛ لا يزال هذا الأمر بحاجة إلى مزيد من العمل".

وأضاف بيسكوف: "كما تعلمون، يرغب الأمريكيون في مناقشة نزع السلاح النووي، بينما يرفض الصينيون ذلك. نحن مستعدون لكلا الطرفين".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "هناك العديد من القضايا الأخرى إلى جانب هذه القضية".

وقال المتحدث باسم الكرملين: "من الخطأ أيضاً استخدام مصطلحات مثل يالطا الجديدة وما شابه. ولكن بالطبع، إذا اجتمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا معاً، فسيكون هذا اجتماعاً سيجذب انتباه العالم أجمع".