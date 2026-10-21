الهند تعتزم خفض وارداتها النفطية من الشرق الأوسط في عقود 2027/2028

تعتزم شركة "إنديان أويل" الحكومية، أكبر شركة تكرير في الهند، خفض مشترياتها من النفط الخام من الشرق الأوسط بموجب العقود السنوية خلال السنة المالية 2027/2028، في ظل حالة عدم اليقين التي أحدثتها الحرب مع إيران بشأن الإمدادات وحركة الشحن.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصدر مطلع قوله إن الشركة ستخفض "بشكل طفيف" الكميات التي تشتريها بموجب العقود السنوية مع المنتجين في الخليج خلال العام المقبل.

وكانت "إنديان أويل" تخطط للحصول على نحو 47 بالمائةمن وارداتها من الخام من منتجي الشرق الأوسط بموجب عقود سنوية على أساس التسليم على ظهر السفينة "FOB" خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2027.

وتعتمد شركات التكرير الهندية تقليديا على الشرق الأوسط لتوفير أكثر من نصف احتياجاتها السنوية من الخام، ولا سيما الخامات الثقيلة عالية الكبريت، مستفيدة من القرب الجغرافي للمنطقة.

غير أن اضطرابات الإمدادات، مع دخول الحرب شهرها الثامن، دفعت مصافي آسيوية إلى تعليق مشتريات بموجب بعض العقود السنوية، بينما أدت الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز إلى تراجع توافر الناقلات وارتفاع أسعار الشحن إلى مستويات قريبة من القياسية.

واتجهت المصافي نتيجة لذلك إلى زيادة المشتريات الفورية، فيما قدم بعض المنتجين الخام على أساس التسليم إلى وجهته مع تحمل جزء من تكاليف الشحن المرتفعة للحفاظ على المشترين.

وكانت المصافي الهندية قد رفعت في البداية مشترياتها من النفط الروسي لتعويض نقص الإمدادات من الشرق الأوسط، إلا أن الواردات الروسية قد تتراجع خلال الأشهر المقبلة إذا تحسنت حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز وواصل المنتجون في الشرق الأوسط تقديم خصومات على الخام والشحن.

وفي سياق متصل، أوقفت "إنديان أويل" مؤقتا خطتها للاستحواذ على حصص في ناقلتي غاز كبيرتين على الأقل، بعدما تضاعفت تقريبا تكلفة السفينة المستعملة البالغ عمرها عشر سنوات إلى نحو 150 مليون دولار.