الاحتلال ينقل معدات عسكرية وقوات إلى مواقع في سوريا

كشف منصات إخبارية سورية عن نقل جيش الاحتلال معدات عسكرية وأجهزة متطورة إلى قمة جبل الدروز في محافظة السويداء جنوبي سوريا، في خطوة يُرجح أنها تأتي ضمن استعدادات لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المنطقة.

وقال مصدر إن عشرات المروحيات العسكرية التابعة للاحتلال نقلت كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات والأجهزة المتطورة إلى المنطقة، بهدف تجهيز البنية التحتية اللازمة لإنشاء القاعدة المحتملة.

وأضاف المصدر أنه وصل جنود من جيش الاحتلال إلى المنطقة لتفقد الموقع وتقييم مدى ملاءمته لإقامة المنشأة.

وأشار إلى أن معظم المشاركين في العملية هم من الدروز الحاملين للجنسية الإسرائيلية.

ووفق التقديرات، يُحتمل أن تُخصص القاعدة لأغراض الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة والإنذار المبكر، مع إمكانية نشر أنظمة رادار فيها.

جبل العرب

ويقع جبل الدروز، المعروف أيضا باسم جبل العرب، في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وهي منطقة ذات أغلبية درزية.

يأتي ذلك في سياق تصاعد التوغلات العسكرية والانتهاكات في جنوب سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، ولا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا.