بوتين: روسيا مهتمة باستعادة التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين خلال اجتماعه مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، اهتمامه باستعادة التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "بويتن"، خلال اللقاء، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : إن "الرئيس ترامب ركّز خلال محادثاتنا الأخيرة على ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا لوقف الخسائر البشرية".

وأكد بوتين، استعداد روسيا لتزويد السوق الأمريكية بكميات كبيرة من الأسمدة.

وأوضح الرئيس الروسي أن "الأسعار في الأسواق العالمية تراجعت بنسبة 5 - 6% بعد القرار الروسي بشأن وقود الديزل".

من جانبه، صرّح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بأن "هناك أرضية وأسس قائمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الصراع الأوكراني".

وشكر ويتكوف الرئيس الروسي بوتين بوتين نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار روسيا بشأن اتفاق الديزل.

وأكد أن "هناك آفاق لتطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا".

وتجري المباحثات في قصر قسطنطينوفسكي بمدينة سان بطرسبرج، ويشارك في المحادثات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وكان أوشاكوف قد صرح في وقت سابق بأن الاجتماع بين الرئيس الروسي والمبعوث الأمريكي الخاص قد تم الترتيب له قبل بضعة أيام.

وفي صباح اليوم ، كان دميترييف في استقبال المفاوض الأمريكي في مطار بولكوفو. وقبل ذلك، زار ويتكوف أوسلو، حيث أجرى وفقاً للسلطات النرويجية محادثات مع ممثلين أوروبيين وفلاديمير زيلينسكي.