الجامعة العربية تحيي يوم الوثيقة بمعرض فلسطين في الوثائق العربية

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بمقر الجامعة بالقاهرة، الفعالية السنوية لإحياء يوم الوثيقة العربية لعام 2026، تحت رعاية الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تحت عنوان «الأرشيف الوطني الفلسطيني: ذاكرة تحت الاحتلال... من المحو إلى الحفظ»، وذلك بالتنسيق مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف «عربيكا»، وبمشاركة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، وأعضاء الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، ورؤساء مؤسسات الوثائق والأرشيف العربية، ونخبة من الوثائقيين والأرشيفيين العرب، إلى جانب المندوبين الدائمين وممثلي المندوبيات الدائمة للدول العربية الأعضاء بالجامعة.

ويأتي اختيار عنوان الفعالية تأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وتسليطًا للضوء على ما تتعرض له الذاكرة الفلسطينية من استهداف ممنهج في ظل الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية، التي تستهدف محو الهوية الفلسطينية وطمس معالمها الحضارية وسرقة الحقائق التاريخية وتزويرها، بما يؤكد ضرورة إيلاء أهمية قصوى للحفاظ على التراث الوثائقي والحضاري الفلسطيني.

وتضمنت فعاليات يوم الوثيقة العربية إقامة معرض وثائقي بعنوان «فلسطين في الوثائق العربية»، اشتمل على عرض مستنسخات من الوثائق المتاحة لدى مؤسسات الأرشيف والوثائق العربية الأعضاء بالفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، والمتعلقة بالقضية الفلسطينية.

الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية

كما شهدت الفعالية تكريم المؤسسات والشخصيات الفلسطينية ذات الإسهامات المتميزة في مجال الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية، إلى جانب تكريم جامعة الدول العربية تقديرًا لدورها البارز في دعم القضية الفلسطينية منذ تأسيسها، والحفاظ على الذاكرة الوثائقية العربية.

وشملت الفعالية كذلك تنظيم ندوة نقاشية بعنوان «فلسطين في الذاكرة الوثائقية العربية»، تناولت دور جامعة الدول العربية في الحفاظ على الذاكرة الوثائقية الفلسطينية، والجهود المبذولة لحفظ التراث الفلسطيني وإتاحته في إطار العمل العربي المشترك، ودور مؤسسات الأرشيف في توثيق مواقف الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية، فضلًا عن سبل حماية الذاكرة الوطنية الفلسطينية من الإبادة، مع قطاع غزة نموذجًا.

وفي السياق ذاته، أُطلقت النسخة المزيدة من كتاب «فلسطين في الوثائق العربية»، الذي يضم مجموعة كبيرة من الوثائق المتاحة لدى مؤسسات الوثائق والأرشيف العربية حول فلسطين، وذلك بالتعاون مع دار الوثائق القومية المصرية.

ويوافق إحياء يوم الوثيقة العربية لعام 2026 مرور ربع قرن على إطلاق هذه المبادرة، التي أسستها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 2001، بهدف تعزيز الاهتمام بالوثائق والأرشيف العربي، وإبراز دورهما في صون الذاكرة التاريخية والحضارية العربية.