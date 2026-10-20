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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تناقش الاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة ودعم السودان

الجامعة العربية تناقش الاستفادة من الكفاءات المهاجرة ودعم السودان
الجامعة العربية تناقش الاستفادة من الكفاءات المهاجرة ودعم السودان
الديب أبوعلي

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، يومي 19 و20 أكتوبر 2026، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار التحضير للدورة العادية الخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والمقرر عقدهما في 10 نوفمبر المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة.

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات الصحية ذات الأولوية على المستوى العربي، وفي مقدمتها الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة، دعمًا للقطاعات الصحية في المنطقة العربية خلال الفترة 2026-2030، إلى جانب الاستراتيجية العربية لتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، وبحث سبل دعم القطاع الصحي في جمهورية السودان.

دعم القطاع الصحي في السودان

كما يتناول الاجتماع التقارير الخاصة بالهيئات والمنظمات المنبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب، وتشمل الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، فضلًا عن مناقشة الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، المقرر عقدها في جنيف خلال مايو 2027.

وتتضمن الموضوعات المطروحة أيضًا أعمال لجنة تحكيم جائزة أفضل عمل مميز في مجالي التمريض والقبالة، وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة العادية السادسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، إلى جانب بحث تأسيس مركز عربي إقليمي للوبائيات التطبيقية.

ويبحث الاجتماع كذلك الاستعداد للاحتفال بالأيام العربية ذات الصلة بالصحة والعمل الإنساني، وفي مقدمتها يوم الصحة العربي واليوم العربي للعمل الإنساني بلا حروق.

ومن المقرر أن تُرفع توصيات الاجتماع التاسع عشر للجنة الفنية الاستشارية إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، تمهيدًا لعرضها على الدورة العادية الخامسة والستين للمجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

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