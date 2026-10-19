الجامعة العربية تطلق أول دورة لتعزيز التجارة الخضراء ورفع تنافسية الصادرات

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الدورة التدريبية الأولى حول «التجارة الخضراء في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2026، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أنشطة مشروع «تعزيز التنافسية للدول العربية لتحسين فرص الوصول إلى الأسواق العالمية»، ضمن برنامج المساعدة من أجل التجارة (أفتياس 2.0)، وبتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وصرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بأن تنظيم الدورة التدريبية يأتي في إطار حرص الأمانة العامة على دعم جهود الدول العربية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ومواكبة المستجدات المتسارعة في التجارة الدولية.

تعزيز تنافسية الاقتصادات العربية

وأكد المالكي أن التجارة الخضراء تمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز تنافسية الاقتصادات العربية، وتهيئة الصادرات العربية للتعامل مع المتطلبات والمعايير البيئية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية بناء القدرات الفنية للكوادر العربية المختصة، وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك وتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتهدف الدورة التدريبية إلى بناء القدرات الفنية لأعضاء الفريق العربي المتخصص في التجارة الخضراء، المشكل من ممثلي الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ليكون فريقًا استشاريًا متخصصًا يقدم الدعم الفني والمشورة للدول الأعضاء، ويسهم في نشر الوعي بمفاهيم التجارة الخضراء ومتطلباتها وتطبيقاتها العملية.

وتتناول الدورة عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتجارة الخضراء، من بينها العلاقة بين القواعد التجارية الدولية والتدابير البيئية، وأبرز المتطلبات واللوائح البيئية المؤثرة في حركة التجارة الدولية، والتحديات التي تواجه الصادرات العربية في النفاذ إلى الأسواق العالمية، إلى جانب بحث سبل إدماج معايير الاقتصاد الأخضر في منظومة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يعزز القدرة التنافسية للدول العربية ويدعم فرصها التجارية والاستثمارية.

ويأتي تنظيم الدورة ضمن خطة عمل المشروع للعام الأول، التي تستهدف إدماج معايير الاقتصاد الأخضر في منظومة التجارة العربية، وتعزيز جاهزية الدول العربية للتعامل مع التحديات المرتبطة بالتدابير البيئية والتجارة الدولية.

كما تمثل الدورة بداية لمسار تدريبي متخصص يمتد على مدار عامين، ويتضمن حزمة من الدورات التدريبية والبرامج المتخصصة الهادفة إلى تأهيل أعضاء الفريق العربي المتخصص وتمكينهم من الاضطلاع بمهامهم الاستشارية والتوعوية على المستويين الوطني والإقليمي.