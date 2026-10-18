قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري الإيطالي| ليتشي يعود إلى سكة الانتصارات ويهزم أودينيزي بثلاثية
أمريكا توجه نداء عاجلا لمواطنيها في السعودية
وزير الدفاع الإيراني الجديد: أنا على قائمة الاغتيالات منذ 35 عاما.. ونتوعد ترامب برد قاسٍ
لاستئناف المناقشات.. رفع جلسة مجلس النواب الطارئة وانعقاد أخرى غدًا
محمود ممدوح يُشعل سباق الهدافين.. وزيزو و6 لاعبين يطاردون الصدارة في الدوري
رمضان عبد المعز يشيد بمنتدى مصر 2026: الشورى والاستماع للشباب منهج نبوي
زادت 10 قروش.. سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك الآن
عمر الساعي يقتحم قائمة هدافي الأهلي.. وزيزو يفتتح سجله الإفريقي بالقميص الأحمر
مقتل 11 شخصا في هجوم مسيرة للدعم السريع على منطقة حجر سناكيت بغرب دارفور
المتحدث باسم الخارجية يكشف لـ«صدى البلد» تطورات أوضاع الجالية المصرية بفرنسا
5 سيارات صينية زيرو بأقل من 800 ألف جنيه .. مواصفات وأسعار
خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالشوم في البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رسالة إنسانية من الجامعة العربية في ذكرى الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
محمود زيدان

أكدت سلسبيل سليم، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية ، من مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أن الجامعة أحيت للمرة الأولى ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك عقب اعتماد يوم 17 أكتوبر من كل عام مناسبةً لإحياء ذكراهم.

وأوضحت أن هذا التاريخ يرتبط بأحداث دامية شهدتها الحرب عام 2023، إذ استشهد أكثر من 700 فلسطيني في مجازر خلال أقل من 24 ساعة، من بينهم ضحايا قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني، وفقًا لما ذكره السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، أن السفير مهند العكلوك استعرض أدلة موثقة بالتواريخ والأيام ترصد وقائع وأحداثًا تتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الفعالية شهدت حضور 20 فلسطينيًا من بين نحو 6000 شخص من مبتوري الأطراف، في مشهد يجسد جانبًا من المعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب في قطاع غزة، لافتة إلى أن حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع ارتفعت إلى أكثر من 74 ألف شهيد، وفقًا للبيانات التي أشارت إليها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأوضحت سليم أن السفير الفلسطيني دعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، فيما شددت جامعة الدول العربية على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، وتهيئة الظروف التي تضمن للفلسطينيين العيش بكرامة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار.

وأكدت أن إحياء هذه الذكرى يستهدف استحضار قصص الشهداء وما تعرضوا له من استهداف متكرر، وتسليط الضوء على حجم المعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب.

جامعة الدول العربية أخبار توك شو أخبار وتقارير أخبار جامعة الدول العربية تقرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

ترشيحاتنا

وزارة الحج والعمرة السعودية

مؤتمر ومعرض الحج بنسخته السادسة يستقطب المبتكرين في معسكر "مستقبل ابتكارات الحج"

رئيس الوزراء الكندي

رئيس وزراء كندا يراهن على خط أنابيب جديد لإنعاش صناعة النفط ببلاده

مصرع طيار سقط من سقف ملعب في تكساس

مصرع طيار أمريكي سقط من سقف ملعب في تكساس

بالصور

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد