رسالة إنسانية من الجامعة العربية في ذكرى الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

أكدت سلسبيل سليم، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية ، من مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أن الجامعة أحيت للمرة الأولى ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك عقب اعتماد يوم 17 أكتوبر من كل عام مناسبةً لإحياء ذكراهم.

وأوضحت أن هذا التاريخ يرتبط بأحداث دامية شهدتها الحرب عام 2023، إذ استشهد أكثر من 700 فلسطيني في مجازر خلال أقل من 24 ساعة، من بينهم ضحايا قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني، وفقًا لما ذكره السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، أن السفير مهند العكلوك استعرض أدلة موثقة بالتواريخ والأيام ترصد وقائع وأحداثًا تتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الفعالية شهدت حضور 20 فلسطينيًا من بين نحو 6000 شخص من مبتوري الأطراف، في مشهد يجسد جانبًا من المعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب في قطاع غزة، لافتة إلى أن حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع ارتفعت إلى أكثر من 74 ألف شهيد، وفقًا للبيانات التي أشارت إليها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأوضحت سليم أن السفير الفلسطيني دعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، فيما شددت جامعة الدول العربية على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، وتهيئة الظروف التي تضمن للفلسطينيين العيش بكرامة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار.

وأكدت أن إحياء هذه الذكرى يستهدف استحضار قصص الشهداء وما تعرضوا له من استهداف متكرر، وتسليط الضوء على حجم المعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب.