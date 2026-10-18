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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار وزير الإعلام اليمني: مصر لها مواقف تاريخية داعمة لليمن وحفظ الأمن القومي العربي

مصر
مصر
رحمة سمير

أكد الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، أن الموقف المصري الداعم للمملكة العربية السعودية يعكس إدراك القاهرة لمسؤوليتها تجاه الأمن القومي العربي، مشيدًا بالدور التاريخي لمصر في مساندة الشعب اليمني خلال الأزمات والمحن.

وأوضح العواضي، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر والسعودية تمثلان، بحسب وصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، جناحي الأمن القومي، محذرًا من أن غياب الدور المصري قد يؤدي إلى اختلالات أمنية تهدد المنطقة والأمة العربية.

وأشار مستشار وزير الإعلام اليمني، إلى أن السعودية تدفع ثمن موقفها الداعم للشعب اليمني وحكومته الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن تكامل الموقفين المصري والسعودي من شأنه دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وإنهاء ما وصفه بالانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

https://www.youtube.com/shorts/uD1xZEWADvw 

ستشار وزير الإعلام اليمني اليمني الأمن القومي العربي الأزمات القاهرة الإخبارية

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