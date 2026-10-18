قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلع 6 قروش.. سعر الدولار في البنوك الآن
مصطفى بكري: التصويت على تفويض الرئيس بإرسال قوات إلى السعودية.. الثلاثاء
رئيس الوزراء يتابع مستجدات جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"
500 ألف دولار.. الأهلي يخطط لضم مدافع الزمالك السابق من لودوجوريتس البلغاري
هيئة الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وتؤكد استمرار الأجواء الخريفية طوال الأسبوع
مجلس النواب يرفع جلسته إلى الغد لاستكمال مناقشات تفويض الرئيس السيسي
إسرائيل تتهم الحرس الثوري الإيراني بالاتجار في النساء والأطفال لتأمين تمويل حروبه
سوريا.. قوات الاحتلال تقصف محيط تل أحمر في ريف القنيطرة
تعليم غزة: استشهاد 3 طلاب بنيران قوات الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة
أخبار السيارات | بورشه باناميرا 2027 بتحديثات وتغييرات رياضية .. جيتور ترافيلر 7 تظهر لأول مرة
ترامب يعلق على احتجاجات فرنسا: الهجرة دمرت البلاد.. أغلقوا الحدود
لاعب في الزمالك يعلن إصابته بكسر في الأنف بعد العودة من رواندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير مصر السابق بإسلام آباد لـ صدى البلد: العلاقات المصرية الباكستانية في أفضل مراحلها

السفير أحمد فاضل يعقوب مع محررة صدى البلد
السفير أحمد فاضل يعقوب مع محررة صدى البلد
أمنية رشاد الجلوي

أكد السفير أحمد فاضل يعقوب، سفير مصر السابق لدى باكستان، أهمية العلاقات المصرية الباكستانية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، مشيرًا إلى وجود مصالح استراتيجية مشتركة بين البلدين، وتوافق في الرؤى بشأن عدد من القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وخفض التصعيد الإقليمي ووقف الحرب على قطاع غزة، موضحًا أن العلاقات المصرية الباكستانية في أفضل مراحلها.

وأوضح يعقوب، في  حوار خاص لـ"صدى البلد" ، أن العلاقات بين القاهرة وإسلام آباد تستند إلى تاريخ طويل من التواصل والتفاهم، لافتًا إلى أن باكستان أدركت منذ انفصالها عن الهند أهمية مصر ومكانتها في العالمين العربي والإسلامي، بينما تزايدت أهمية التنسيق بين البلدين في المرحلة الحالية بفعل الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وشدد السفير المصري السابق على أن مجالات التعاون بين البلدين لا تقتصر على السياسة والدبلوماسية، بل تمتد إلى الصناعات العسكرية والتكنولوجيا والزراعة والصناعة والتبادل الثقافي، فضلًا عن التعاون في مواجهة التنظيمات المتطرفة من الناحية الفكرية.

وفيما يتعلق بالتحالف الذي يجمع باكستان والسعودية وتركيا، قال السفير أحمد فاضل يعقوب إنه يرى أهمية هذا التطور، موضحًا أن التحالف بدأ، بحسب تقييمه، باتفاق ثنائي بين باكستان والسعودية، قبل أن تنضم إليه تركيا في مرحلة لاحقة.

وكشف أنه سبق أن دعا عبر مقالاته إلى دراسة انضمام البلدين إلى هذا الترتيب، معتبرًا أن مشاركة مصر يمكن أن تكون مفيدة، وأن القاهرة قد تدرس الانضمام للتحالف الثلاثي بين السعودية وباكستان وتركيا فيما يعرف بـ"حلف مكة" في ضوء مصالحها وحساباتها الاستراتيجية.

وفي الوقت نفسه، أقر يعقوب بأن اتخاذ قرار من هذا النوع يرتبط باعتبارات متعددة تخص السياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر لديها تاريخ من التحفظ على الدخول في الأحلاف العسكرية، مستشهدًا بموقف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من حلف بغداد.

و يطرح  يعقوب انضمام مصر بوصفه خيارًا يستحق الدراسة، لا قرارًا محسومًا، مع الإقرار بأن حسابات القاهرة والاستراتيجية تظل عنصرًا أساسيًا في تقييم أي تحالف جديد.

السفير أحمد فاضل يعقوب سفير مصر السابق لدى باكستان العلاقات المصرية الباكستانية حلف مكة باكستان تركيا السعودية مصر حلف بغداد الرئيس جمال عبدالناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات على السوشيال ميديا

المتهمين

مخدرات وسلاح.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

أرشيفية

السيطرة على حريق اشتعل داخل مخزن أخشاب في كرداسة

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد