متحدث الخارجية: الشعب المصري يدعم السعودية وشعبها وأمنها

أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وأخوية ووطيدة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أظهر الحب والدعم الكامل للشعب السعودي، وأن هذا الدعم ظهر في مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب.

وقال زكي، خلال تصريحات لقناة «إكسترا لايف»، إن أمن الخليج العربي خط أحمر لمصر، التي تسعى إلى تجاوز الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية المصرية.

وأضاف أن مصر أثبتت في حرب أكتوبر قدرتها العسكرية والسياسية، موضحًا أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعندما يُطلب منها المساعدة تتحرك وفقًا للدستور والقانون ومبادئها الثابتة.

وأشار إلى أن المواقف المصرية ثابتة، مستشهدًا بالسودان، كما أكد دعم مصر للدولة اللبنانية ومؤسساتها، وللدولة اليمنية ومؤسساتها، إلى جانب دعم المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن مصر لديها قيم تنسجم معها سياستها الخارجية، وتحترم تعهداتها، وتعد شريكًا موثوقًا به لكل دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر محل توافق دولي، وأن دولًا تتوجه إليها من أجل تحقيق السلام، كما تلعب دورًا في حل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة.

وأكد زكي أن مصر تشارك في الترتيبات الخاصة بالشرق الأوسط والقرن الأفريقي والعالم، وأن أمن الخليج يمثل خطًا أحمر لها.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن مصر تعمل على احتواء التوتر في المنطقة، مشيرًا إلى أن التوتر في الشرق الأوسط انتقل من مضيق هرمز إلى باب المندب.

وأضاف أن نهاية الحروب يجب أن تكون بالتفاوض والتسوية السياسية، موضحًا أن مصر تسعى إلى التواصل مع جميع الأطراف في المنطقة لإنهاء الحروب، ولديها قنوات اتصال مع الولايات المتحدة وإيران لحل الأزمة، كما أنها منخرطة في الحلول السلمية والمشاورات مع الجانبين.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تقديم حلول للطرفين الأمريكي والإيراني وتطويرها من أجل إيقاف الحرب.

وأوضح زكي أن مصر خسرت مليارات الدولارات من عوائد قناة السويس بسبب الحرب، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري قوي واستطاع تجاوز أزمات ضربت العالم.

وأضاف أن وزارة الخارجية تجري اتصالات مع المسؤولين في دول العالم من أجل إنهاء الحروب، مؤكدًا أن أي حل في المنطقة من دون المساهمة المصرية هو حل ناقص.