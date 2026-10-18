أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا تدعم جهود حفظ السلام التي تبذلها الدول العربية لمنع انزلاق الشرق الأوسط إلى حرب كبيرة.
وقال لافروف - خلال الاجتماع الوزاري التاسع للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنبك" - إن روسيا تدعم جهود بناء السلام الجارية حاليا، بما في ذلك التي تبذلها الدول الممثلة هنا والتي تهدف إلى منع العودة إلى حرب واسعة النطاق في المنطقة.
وزير الخارجية الروسي: موسكو تدعم جهود حفظ السلام التي تبذلها الدول العربية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا تدعم جهود حفظ السلام التي تبذلها الدول العربية لمنع انزلاق الشرق الأوسط إلى حرب كبيرة.