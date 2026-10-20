باحث: زيارة الأمين العام للجامعة العربية إلى لبنان تحمل دلالات سياسية مهمة

قال الكاتب والباحث السياسي محمد عبد الله، إن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، إلى جنوب لبنان تحمل دلالات سياسية مهمة، إذ تمنح الأزمة اللبنانية غطاءً عربيًا، وتتجاوز اللقاءات البروتوكولية مع المسؤولين إلى التحرك الميداني والتواصل مع المواطنين.

وأشار إلى زيارة كنيسة في زوطر الغربية، إحدى المناطق التي تسلّمها الجيش اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الباحث السياسي محمد عبد الله، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المفاوضات التي تنطلق في تامبا بولاية فلوريدا، بمشاركة وفد عسكري، يُرجح أن تركز على تنسيق الوضع الأمني وانتشار الجيش اللبناني وتثبيت المواقع التي تسلّمها، دون التطرق إلى مناطق جديدة.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد تقديم تنازلات على الجبهة اللبنانية قبل الانتخابات الإسرائيلية، مفضلًا التمسك بشعارات المنطقة العازلة والخط الأصفر وحماية شمال إسرائيل، مرجحًا ألا تسفر المفاوضات عن نتائج كبيرة، مؤكدًا أهمية استمرار التحرك العربي لدعم لبنان بعد الانتخابات الإسرائيلية.