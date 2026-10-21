البنك المركزي الأوروبي: التوسع الدولي لاستخدام اليورو يعزز قدرة "المركزي الأوروبي" على ضبط التضخم

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أكد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لاين، أن توسيع نطاق الاستخدام الدولي للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" من شأنه أن يمنح البنك قدرة أكبر على السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار السعري في منطقة اليورو.

وأوضح لاين أن اعتماد اليورو بشكل أوسع في تسعير التجارة العالمية وإصدار الديون يقلل من تأثر أسعار الواردات بالتقلبات الخارجية وسعر الصرف.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز فاعلية السياسة النقدية للبنك؛ إذ تنعكس قرارات رفع الفائدة على تكاليف التمويل عالمياً وليس محلياً فحسب.

كما شدد على أهمية توفير خطوط السيولة والتبادل بين البنوك المركزية لدعم الثقة بالعملة الموحدة وحمايتها من الصدمات المالية الخارجية.