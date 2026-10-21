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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: ويتكوف يتوجه إلى سانت بطرسبرج ليطرح على الجانب الروسي مقترحات لاتفاق سلام مع أوكرانيا

روبيو: ويتكوف يتوجه إلى سانت بطرسبرج ليطرح على الجانب الروسي مقترحات لاتفاق سلام مع أوكرانيا
روبيو: ويتكوف يتوجه إلى سانت بطرسبرج ليطرح على الجانب الروسي مقترحات لاتفاق سلام مع أوكرانيا
أ ش أ

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء ردا على سؤال حول تقارير تفيد بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سوف يعرض على الرئيس الروسي فرديمير بوتين مقترحا محدثا من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، "هذه مفاوضات بالغة الصعوبة، فهذه حرب معقدة لأسباب عديدة ومختلفة، وقد طرحت بعض الأفكار المبتكرة حول كيفية تسوية هذا الخلاف، لكن من الواضح أن أي حل سيتطلب من كلا الطرفين تقديم تنازلات، وهي دائما محادثات بالغة الصعوبة. أعتقد أن الرغبة الأساسية لأوكرانيا هي ضمان أمنها وسلامتها على المدى الطويل، بحيث لا تتعرض لأي هجوم جديد في المستقبل".

وأضاف -في مؤتمر صحفي له في الهند-"يعمل ويتكوف حاليا على بلورة هذه الأفكار، فقد التقى بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قبل بضع ساعات. وبحسب المعلومات التي نقلها لي ..فقد كانت الأجواء إيجابية. لم يكن هناك شيء غير متوقع أو مفاجئ. والآن..سيتوجه ويتكوف إلى سانت بطرسبرج لطرحها على الجانب الروسي، لنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم".

وفيما يتعلق بالشأن الإيراني قال روبيو "أعتقد أن هناك عددا من الدول التي تتواصل مع إيران منذ فترة وتطرح مقترحات مختلفة. في نهاية المطاف، نحن نرحب بأي مقترح تقدمه أي دولة في العالم ففي نهاية الأمر، هذه دول تربطنا بها تحالفات وشراكات قوية.. لكن في نهاية المطاف، يظل قرار قبول أي مقترح بيد رئيس الولايات المتحدة. وأعتقد أن الرئيس كان واضحا للغاية بشأن جوهر المسألة، وهو أمر بسيط ومفهوم: لن تدعم الولايات المتحدة أي اتفاق يفتح الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي في أي وقت من الأوقات. وطالما ظل الرئيس ترامب في منصبه، فلن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا".

وحول مشاركة روسيا في قمة مجموعة العشرين قال وزير الخارجية الأمريكي "إن الروس تمت دعوتهم ليكونوا جزءا من مجموعة العشرين، وهو قرار اتخذه الرئيس دونالد ترامب؛ لذا فمن البديهي أن يكونوا ممثلين في كل قمة من هذه القمم. ولا أعلم ما إذا كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نفسه سيحضر القمة، لكنني أتوقع احتمال ذلك؛ فقد أشار إلى ذلك في آخر تواصل لنا معه. كما أن هناك احتمالا - وإن لم يتأكد بعد - بأن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا الاجتماع المقرر عقده في ميامي.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الرئيس الروسي فرديمير بوتين الحرب في أوكرانيا حرب معقدة

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