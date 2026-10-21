البنك المركزي الأوروبي: الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر يعززان صمود منطقة اليورو أمام صدمات الطاقة

أكد البنك المركزي الأوروبي أن التحولات الهيكلية المتسارعة، وفي مقدمتها التقدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتوسع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب الدعم المالي الحكومي ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدرة منطقة اليورو على امتصاص صدمات أسعار الطاقة الأخيرة بكفاءة أكبر مما كان متوقعا.

وأوضح خبراء البنك - في تحليل حديث - أن اقتصاد منطقة اليورو أصبح أقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط العالمية؛ حيث انخفضت درجة اعتماده على النفط بمقدار النصف مقارنة بأوائل تسعينيات القرن الماضي، بفضل زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات الضخمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية شكلت محركا رئيسا للطلب على السلع الاستثمارية في المنطقة، فيما ساهم التحفيز المالي الحكومي في توفير دعامة إضافية للنمو الاقتصادي.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذه العوامل قد تكون وقتية، مشددا على استمرار المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية واحتمالات تجدد الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.