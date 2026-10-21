حالنا من حال الفرنسيين.. اليونانيون يخرجون في مظاهرات عارمة اليوم

من المقرر أن يتظاهر آلاف الطلاب والمعلمين والموظفون الحكوميين في اليونان اليوم الأربعاء، للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة، قائلين إنهم يواجهون نفس المشاكل التي أدت إلى اندلاع مظاهرات عنيفة في فرنسا.

ومن المتوقع حدوث تجمعات حوالي منتصف النهار (0900 بتوقيت جرينتش) في أثينا وسالونيك، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وقالت كاتيا كوبوسيدو، رئيسة اتحاد طلابي في جامعة أرسطو في سالونيك: "في اليونان كما في فرنسا، نطالب بتعليم عام ومجاني".

وأضافت: "لن يكون هذا احتجاجاً لمرة واحدة.. لدينا خطة لمواصلة مظاهراتنا".

ونصب عشرات الطلاب خياماً في ساحة سينتاغما، المواجهة للبرلمان في أثينا، وفي شارع للمشاة في سالونيك يوم الثلاثاء.

كما دعت نقابة موظفي الخدمة المدنية إلى توقف العمل والتجمع في أثينا.

يحتج طلاب المدارس الثانوية ومعلموهم على نقص البنية التحتية، ونقص الموظفين، وزيادة الإنفاق العام على التعليم.

وسعت الحكومة اليونانية المحافظة في الأيام الأخيرة إلى تجنب أي مقارنة مع الاحتجاجات وأعمال العنف في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الاثنين الماضي، إن البلاد "لن تعود أبداً إلى حقبة الاضطرابات الاجتماعية الكبيرة" التي شهدتها الأزمة المالية قبل أكثر من عقد من الزمان، والتي اتسمت بإجراءات تقشفية غير شعبية.

وشهدت المدن الفرنسية يوم السبت بعضاً من أسوأ أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، حيث تم إحراق المباني العامة، ونهب مئات المتاجر، واعتقال أكثر من 2000 شخص.