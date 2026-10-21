شركة "أنثروبيك" تخسر 80 مليار دولار في ستة أشهر وسط تصاعد سباق الذكاء الاصطناعي

سجلت شركة أنثروبيك، الناشئة الأمريكية المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، خسائر صافية بلغت 80.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالفترات السابقة، في ظل ارتفاع القيمة العادلة للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم التي أصدرتها الشركة.

وتوقعت الشركة- خلال مسودة نشرة الطرح العام الأولي- أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في نوفمبر المقبل، فيما يدرس بعض المستثمرين تقييم الشركة بنحو 1.5 تريليون دولار، في ضوء أحدث إفصاحاتها المالية.

وأوضحت المسودة أن صافي خسائر الشركة ارتفع إلى 80.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، مقارنة بخسائر بلغت 13 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مشيرة إلى أن الخسائر تضمنت رسوما محاسبية بقيمة 72 مليار دولار ناجمة عن ارتفاع القيمة المقدرة للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة، وهي تكاليف محاسبية غير نقدية لا ترتبط مباشرة بمصروفات التشغيل.

وتسلط هذه الإفصاحات الضوء على التكلفة المرتفعة لسباق الذكاء الاصطناعي، في وقت يدقق فيه المستثمرون بصورة أكبر في قدرة الاستثمارات الضخمة في الرقائق ومراكز البيانات على تحقيق عوائد تبرر حجم الإنفاق.

وفي هذا السياق، التزمت شركة «أنثروبيك»، المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بإنفاق ما لا يقل عن 518 مليار دولار على خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية على مدى عشر سنوات.

وأظهرت وثيقة التسجيل الخاصة بالطرح العام الأولي أن الشركة أنفقت نحو 9 مليارات دولار على القدرة الحاسوبية والبنية التحتية خلال النصف الأول من العام، ارتفاعًا من 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

ورغم أن هذه الأرقام خففت بعض المخاوف بشأن التكلفة المرتفعة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإن تباطؤ وتيرة نمو الإيرادات مقارنة بالربع السابق أثار خيبة أمل لدى بعض المستثمرين. وكانت إيرادات الشركة قد تضاعفت أكثر من مرتين من الربع الأول لتصل إلى 11.6 مليار دولار في الربع الثاني.

في المقابل، استفادت «أنثروبيك» من الانتشار المتزايد لأداة «كلود كود» (Claude Code)، وهي مساعد برمجي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويستخدمه المطورون لكتابة الشيفرات البرمجية وتطوير التطبيقات.