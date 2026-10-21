ترامب: الهند والولايات المتحدة "تقتربان كثيرا" من إبرام اتفاق تجاري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة والهند "تقتربان كثيرا" من إبرام اتفاق تجاري كان محل نقاش لأكثر من عام.

وأشار ترامب، في تصريحات لشبكة /بلومبيرج/ الإخبارية في البيت الأبيض، إلى أن هذا الاتفاق "قد يكون من نوع مختلف تماما"، ملمحا إلى أنه قد يختلف عن الاتفاقيات التجارية السابقة بين البلدين.

وأضاف: "إنهم يرغبون في إبرام اتفاق، ونحن سنبرم اتفاقا. نحن قريبون للغاية من ذلك".

تأتي تصريحات ترامب في وقت يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بزيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام للهند؛ وهي زيارة ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها محاولة من واشنطن لإصلاح العلاقات، في ظل التوترات القائمة بين البلدين بشأن قيود التأشيرات والتهديدات بفرض رسوم جمركية.

وفي محاولة لتبديد المخاوف، أكد روبيو أمس الثلاثاء أن الرسوم الجمركية ليست موجهة "لمعاقبة الهند"، وأن قيود التأشيرات "لا تستهدف" الدولة بشكل خاص.

وقال روبيو لوسائل إعلام هندية إن الهند أحرزت "تقدما ملموسا" في تنويع مصادر إمداداتها النفطية، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق تجاري مع نيودلهي بات "قريبا جدا".

وأضاف: "أعتقد أننا قريبون للغاية. يمكن القول إننا على بعد أسابيع -وليس أشهر- من إتمام الاتفاق. أعتقد أن 99% من العمل قد أنجز بالفعل. يتبقى الجزء الأخير لنصل إلى نسبة 100%، لكنني متفائل للغاية بالمسار الذي تسير فيه الأمور".