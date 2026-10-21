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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمير قطر: مباحثات مثمرة مع الرئيس الفرنسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

أمير قطر: مباحثات مثمرة مع الرئيس الفرنسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
أمير قطر: مباحثات مثمرة مع الرئيس الفرنسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
أ ش أ

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن المباحثات المثمرة التي جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى العاصمة الدوحة، تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

و أضاف أمير قطر، في منشور بحسابه الرسمي على منصة /إكس/، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى قطر، تم بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.. مشيرا إلى الاعتزاز بما بلغته العلاقات القطرية الفرنسية من تطور، والحرص المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المصالح المتبادلة للشعبين.

و أعرب عن اعتزازه بما بلغته العلاقات القطرية الفرنسية من تطور، وما يجمعنا من حرص على ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المصالح المتبادلة لشعبي البلدين.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المباحثات المثمرة التي جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشراكة الاستراتيجية أبرز القضايا الإقليمية والدولية

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