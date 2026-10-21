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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان وجزر المالديف تتعهدان بزيادة حجم التبادل التجاري إلى 200 مليون دولار في غضون عامين

باكستان وجزر المالديف تتعهدان بزيادة حجم التبادل التجاري إلى 200 مليون دولار في غضون عامين
باكستان وجزر المالديف تتعهدان بزيادة حجم التبادل التجاري إلى 200 مليون دولار في غضون عامين
أ ش أ

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم الأربعاء إن بلاده وجزر المالديف اتفقتا على زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي من 13 مليون دولار إلى 200 مليون دولار خلال العامين المقبلين.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن ذلك جاء بعدما وقع البلدان سلسلة من مذكرات التفاهم من أجل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس جزر المالديف محمد معز إلى باكستان وتستغرق ثلاثة أيام.

من جانبه، قال شريف إن الجهود المبذولة من أجل تعزيز التجارة الثنائية ستتسارع، مشيرا إلى أن باكستان ستقوم بتقديم المساعدة التقنية لجزر المالديف في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت القناة إلى أن الاتفاقيات تغطي مجالات الدفاع وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والزراعة والسياحة والأمن البحري، بالإضافة إلى العديد من مجالات التعاون الثنائي الأخرى.

وكان رئيس جزر المالديف قد بدأ أمس الثلاثاء زيارة رسمية إلى باكستان تستغرق ثلاثة أيام، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها رئيس للمالديف إلى باكستان منذ 11 عاما، وهي تكتسب أهمية خاصة، حيث تتزامن مع احتفال البلدين بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1966.

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بلاده وجزر المالديف رئيس جزر المالديف محمد معز تعزيز التجارة الثنائية

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