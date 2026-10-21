قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين البحوث الإسلامية: مبادرة شيخ الأزهر تسعى لنزع فتيل الفتنة وتجنيب الشعوب الخسائر
شعب مالوش مثيل.. مشاري راشد يشيد بخفة دم المصريين: كل واحد عنده اسمين
7 معلومات عن ظهور الأهلي أمام كيتارا الأوغندي في إياب الكونفدرالية
جلسة بعنوان “ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية” ضمن فعاليات منتدى مصر 2026
5 وفيات ومخاوف من تفاقم الوباء.. حمى الضنك تضرب ولاية سنار السودانية
حالنا من حال الفرنسيين.. اليونانيون يخرجون في مظاهرات عارمة اليوم
معاقبة المتهم بالاعتداء على طفل ساحل سليم بالسجن المشدد 10 سنوات
رغم التراجع.. سعر الدولار قرب 54.50 جنيه بالبنوك اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026
مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة طيران دولية من أوروبا اليوم الأربعاء
إدارة ترامب تلغي أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة
رئيس طرابزون سبور: محمد صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليًا
وزيرة التضامن: نعمل على تكافؤ الفرص التعليمية وندعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشهدًا بحديث نبوي.. الملك تشارلز يتحدث بالعربية ويشيد بأهل عُمان.. فيديو

الملك تشارلز وسلطان عُمان
الملك تشارلز وسلطان عُمان
أمنية رشاد الجلوي

أثار الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، تفاعلًا واسعًا خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بعدما تضمن خطابه خلال مأدبة العشاء الرسمية بقلعة وندسور عبارات باللغة العربية وإشارات إلى التراث والثقافة العُمانية، في مشهد عكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وجاءت الكلمة خلال الزيارة الرسمية التي بدأها السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة المتحدة، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، وتستمر ثلاثة أيام، وشهدت مراسم استقبال ملكية ومأدبة عشاء رسمية بحضور كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية ومسؤولين وشخصيات بارزة.

الملك تشارلز يستشهد بحديث نبوي عن أهل عُمان

وخلال كلمته، استشهد الملك تشارلز الثالث بحديث منسوب إلى النبي محمد ﷺ عن أهل عُمان، قائلًا: «لو أن أهل عُمان أتيت ما سبّوك ولا ضربوك»، في إشارة إلى ما وصفه بسمات أهل عُمان، وذلك وفقًا للنص المنشور للكلمة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العُمانية.

كما استحضر الملك أبياتًا من الشعر العُماني، مشيدًا بالعلاقات التي تربط البلدين، وقال إن عُمان تُعد من أقدم حلفاء بريطانيا، معربًا عن أمله في أن تعكس الزيارة أهمية السلطنة وقيادتها ومؤسساتها بالنسبة إلى المملكة المتحدة.

تشارلز يشيد بدور عُمان في جهود السلام

 

وتطرق الملك البريطاني إلى الدور الدبلوماسي الذي تؤديه السلطنة في المنطقة، مشيدًا بجهودها الرامية إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الملاحة، في ظل التوترات والصراعات الإقليمية.

وأكد تشارلز تقديره لدور عُمان باعتبارها طرفًا موثوقًا في التواصل مع مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ«الحياد البنّاء» للسلطنة يتجاوز تأثيره منطقة مضيق هرمز، ويستحق الاحترام الدولي

زيارة رسمية لتعزيز العلاقات البريطانية العُمانية

وشهد اليوم الأول من الزيارة استقبالًا ملكيًا للسلطان هيثم بن طارق في قلعة وندسور، بحضور الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، إلى جانب ولي العهد البريطاني الأمير ويليام وزوجته كاثرين، أميرة ويلز، قبل إقامة مأدبة عشاء رسمية حضرها نحو 160 مدعوًا من أفراد العائلة المالكة ومسؤولين وشخصيات بارزة.

وتأتي الزيارة، التي تستمر ثلاثة أيام، في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تشمل التعاون الدبلوماسي والعسكري والتجاري والتعليمي، فيما يعود أحد أبرز الأطر الرسمية لهذه العلاقات إلى معاهدة الصداقة الموقعة عام.

السلطان هيثم: عُمان تختار الحوار والسلام

من جانبه، أكد السلطان هيثم بن طارق، خلال كلمته في المأدبة، أن بلاده اختارت نهجًا مستقلًا يقوم على الحوار والتفاهم والسلام، قائلًا إن عُمان تسعى إلى إيجاد الحلول وتؤمن بالدبلوماسية والعمل المستمر لتقريب وجهات النظر بين الدول.

وشدد السلطان على أن الصداقة بين عُمان وبريطانيا ظلت راسخة رغم اختلاف الظروف والمسؤوليات، مشيدًا بالتعاون العسكري والتعليمي والتجاري بين البلدين، ومؤكدًا أهمية مواصلة بناء جسور التواصل بين الشعبين وتعزيز الشراكة للأجيال المقبلة.

وتعكس الكلمات المتبادلة خلال المأدبة حرص الجانبين على تأكيد متانة العلاقات التاريخية، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع إبراز الدور الذي يمكن أن تؤديه الدبلوماسية في دعم الاستقرار والسلام.

الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان قلعة وندسور حديث نبوي مضيق هرمز الصراعات الإقليمية تعزيز العلاقات البريطانية العُمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

الجيش الإثيوبي

انهيار الجيش الإثيوبي.. مقتل 1500 جندي خلال 48 ساعة من الاشتباكات مع جبهة تيجراي

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

جون إدوارد

محمد شبانة يكشف مفاجأة بشأن انتخابات الزمالك المقبلة وعودة جون إدوارد

محمد صلاح

هدفان دون مقابل .. خيبة أمل في «بشكتاش» بعد تألق محمد صلاح مع طرابزون سبور بالدوري التركي

ترشيحاتنا

المتهم

سقوط بلطجى روع المواطنين بالمنوفية

المتهم

القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالإسكندرية

محكمة

بسبب خصومة ثأرية.. إحالة أوراق 3 متهمين للمفتي بتهمة قتل شخص في أسيوط

بالصور

قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها

قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها
قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها
قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها

غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية.. سر الطعم البيتي المميز

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية
طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية
طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية

تصميم لافت .. إنجي المقدم تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد