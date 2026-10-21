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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا: أولى شحنات الديزل المتجهة إلى أمريكا ستغادر الميناء الخميس

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن توقعات السلطات الروسية والصينية توصل "غازبروم" وشركة النفط الوطنية الصينية إلى اتفاقيات تجارية بشأن "قوة بحيرة بايكال" بحلول نهاية العام.

وقال نوفاك في تصريحات له: إذا رغب الأوروبيون، ستتمكن روسيا من تزويدهم بالغاز عبر خط "السيل الشمالي"  المتبقي كما يمكن ترميم وتشغيل خطوط أخرى أيضا.

وأضاف نوفاك: أول ناقلة محملة بـ 40 ألف طن من وقود الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة ستغادر الميناء يوم الخميس ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على توقيع العقد.

وأتم نوفاك تصريحاته: إمكانية توريد وقود الديزل إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة تعتمد على طاقة المصافي الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتكوف يزور حاليا روسيا .

وقال ويتكوف في تصريحات له : هناك أساس للوصول إلى وقف القتال في النزاع الأوكراني .وأتيت إلى سانت بطرسبرغ بوثائق تتضمن مقاربات لمسألة التسوية الأوكرانية.

كما أعرب يتكوف عن أمله في أن ينظر بوتين في إمكانية استئناف مفاوضات روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا التي يمكن أن تبحث فيها مسائل تقنية.

وشدد ويتكوف على أن لدى روسيا والولايات المتحدة آفاق لتطوير العلاقات الاقتصادية بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.

روسيا أمريكا الديزل الروسي غازبروم مصافي النفط الروسية

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