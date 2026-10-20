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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن حزمة دعم بـ 8 مليارات دولار للمزارعين لتعويض ارتفاع تكاليف الديزل

ترامب يعلن حزمة دعم بـ 8 مليارات دولار للمزارعين لتعويض ارتفاع تكاليف الديزل
ترامب يعلن حزمة دعم بـ 8 مليارات دولار للمزارعين لتعويض ارتفاع تكاليف الديزل
أ ش أ

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزارة الزراعة الأمريكية ستطلق برنامجا جديدا لتقديم دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار للمزارعين، بهدف تعويض جزء من تكاليف الديزل خلال موسم الحصاد الحالي.

وقال ترامب، في خطاب انتخابي بولاية كانساس، إن البرنامج، الذي أطلق عليه اسم "برنامج الإغاثة من تكاليف وقود الحصاد"، يستهدف تخفيف الأعباء عن المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف الوقود خلال موسم الحصاد.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن الإعلان يأتي في إطار سلسلة من الوعود والتعهدات المالية التي يقدمها ترامب للناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، والتي ستحدد الحزب المسيطر على مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضحت وزارة الزراعة الأمريكية، في بيان عقب خطاب ترامب، أن المخصصات البالغة 8 مليارات دولار ستُستخدم في تقديم مدفوعات لمرة واحدة للمزارعين الأمريكيين خلال موسم الحصاد، للتخفيف من آثار الاضطرابات المؤقتة في الأسواق وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وأضافت أن البرنامج سيقدم دعما يتناسب مع حجم الخسائر المقدرة للمنتجين، وفق معادلة موحدة تغطي جزءًا من تلك الخسائر خلال العام الزراعي 2026، على أن تتولى وكالة خدمات المزارع التابعة للوزارة إدارة المدفوعات.

وكان ترامب قد وقع، في وقت سابق من الشهر الجاري، أمرا تنفيذيا قال إنه يهدف إلى توسيع نطاق إتاحة الديزل المعفى من الضرائب.

ويأتي التحرك في وقت يسعى فيه ترامب والحزب الجمهوري إلى الحفاظ على دعم الناخبين في الولايات الزراعية التي تشهد منافسة محتدمة على مقاعد مجلس الشيوخ، بينما تواجه الإدارة الأمريكية انتقادات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما ترتب عليها من زيادة أسعار الوقود.

في سياق متصل، اقترح ترامب صرف شيكات بقيمة 5 آلاف دولار لجميع المواطنين البالغين إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلسي الكونجرس عقب انتخابات التجديد النصفي، وهو مقترح قوبل بتشكك من جانب محللين واقتصاديين وبعض الجمهوريين في الكونجرس.

كما أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الحكومة الأمريكية ستصرف دفعة مالية لمرة واحدة بقيمة 90 دولارا لأكثر من 20 مليون أمريكي مسجلين في برنامج "ميديكير" للتأمين الصحي المخصص لكبار السن.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الزراعة الأمريكية تقديم دعم مالي موسم الحصاد خطاب انتخابي بولاية كانساس

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